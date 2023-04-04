Житель Тобольска убил своего знакомого ударом ножа в сердце

Конфликт между мужчинами произошел во время застолья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тобольска Тюменской области обвиняется в убийстве знакомого, которое он совершил во время застолья. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба тюменского следственного управления СК России.

«По версии следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире дома в городе Тобольске. Спустя некоторое время 57-летний обвиняемый в результате незначительного повода схватил нож и нанес им один удар в область сердца сидящему на диване 46-летнему знакомому. От полученного ранения последний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Обвиняемый в убийстве задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.