В Тобольске преступника нашли по следам крови на обуви

07 апреля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

За избиение знакомого мужчина три года проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полицейские Тобольска Тюменской области нашли мужчину, который жестоко избил своего знакомого, по следам крови на его кроссовках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Пьяный Рашид Кабиров с приятелями распивал спиртное в квартире в подгорной части Тобольска. Один из собутыльников оскорбил Кабирова, за что получил по лицу, затем избиение продолжилось в подъезде. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили многочисленные пятна крови, а вскоре задержали и подозреваемого: его выдала кровь, оставшаяся на кроссовках», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Потерпевший мужчина серьезно пострадал. Медики диагностировали у него разрывы селезенки и печени, ушиб мозга и прочие травмы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Кабирова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим — за побои и незаконное проникновение в жилище.

Полицейские Тобольска Тюменской области нашли мужчину, который жестоко избил своего знакомого, по следам крови на его кроссовках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Пьяный Рашид Кабиров с приятелями распивал спиртное в квартире в подгорной части Тобольска. Один из собутыльников оскорбил Кабирова, за что получил по лицу, затем избиение продолжилось в подъезде. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили многочисленные пятна крови, а вскоре задержали и подозреваемого: его выдала кровь, оставшаяся на кроссовках», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Потерпевший мужчина серьезно пострадал. Медики диагностировали у него разрывы селезенки и печени, ушиб мозга и прочие травмы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Кабирова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим — за побои и незаконное проникновение в жилище.