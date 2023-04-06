06 апреля 2023

В Тобольске преступника нашли по следам крови на обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
За избиение знакомого мужчина три года проведет в колонии строгого режима Фото:

Полицейские Тобольска Тюменской области нашли мужчину, который жестоко избил своего знакомого, по следам крови на его кроссовках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.

«Пьяный Рашид Кабиров с приятелями распивал спиртное в квартире в подгорной части Тобольска. Один из собутыльников оскорбил Кабирова, за что получил по лицу, затем избиение продолжилось в подъезде. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили многочисленные пятна крови, а вскоре задержали и подозреваемого: его выдала кровь, оставшаяся на кроссовках», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Потерпевший мужчина серьезно пострадал. Медики диагностировали у него разрывы селезенки и печени, ушиб мозга и прочие травмы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Кабирова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим — за побои и незаконное проникновение в жилище.

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Полицейские Тобольска Тюменской области нашли мужчину, который жестоко избил своего знакомого, по следам крови на его кроссовках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Пьяный Рашид Кабиров с приятелями распивал спиртное в квартире в подгорной части Тобольска. Один из собутыльников оскорбил Кабирова, за что получил по лицу, затем избиение продолжилось в подъезде. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили многочисленные пятна крови, а вскоре задержали и подозреваемого: его выдала кровь, оставшаяся на кроссовках», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Потерпевший мужчина серьезно пострадал. Медики диагностировали у него разрывы селезенки и печени, ушиб мозга и прочие травмы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Кабирова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим — за побои и незаконное проникновение в жилище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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