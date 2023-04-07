Педиатр порекомендовал возраст, с которого можно давать кулич детям

Педиатр Липилин: давать кулич детям рекомендуется по достижению им одного года

07 апреля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Употребление кулича ребенком младше года может вызвать у него аллергию, уточняет Артемий Липилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пасхальный кулич можно давать детям после одного года. Такие рекомендации дал педиатр медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Артемий Липилин. «Кулич стоит давать детям старше года, и только в том случае, если они уверенно умеют пережевывать твердую пищу», — подчеркнул Артемий Липилин в разговоре с « Газета.Ru» В более раннем возрасте, уточнил педиатр, давать выпечку не стоит, потому что в состав кулича, как правило, входят орехи, цукаты и глазурь, которые могут вызвать аллергию у ребенка. Также крошки от кулича могут попасть в дыхательные пути. Также он посоветовал сопровождать пасхальный хлеб большим количеством жидкости, чаем или водой. Врач также пояснил, что наиболее безопасным для ребенка является кулич домашнего приготовления. Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. По правилам печь куличи и окрашивать яйца позволено в последнюю неделю перед Пасхой — в любой день Страстной недели. Но нужно соблюдать определенную осторожность. Чрезмерное употребление яиц может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни, подчеркивает врач-диетолог, Дарья Русакова.

Пасхальный кулич можно давать детям после одного года. Такие рекомендации дал педиатр медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Артемий Липилин. «Кулич стоит давать детям старше года, и только в том случае, если они уверенно умеют пережевывать твердую пищу», — подчеркнул Артемий Липилин в разговоре с «Газета.Ru» В более раннем возрасте, уточнил педиатр, давать выпечку не стоит, потому что в состав кулича, как правило, входят орехи, цукаты и глазурь, которые могут вызвать аллергию у ребенка. Также крошки от кулича могут попасть в дыхательные пути. Также он посоветовал сопровождать пасхальный хлеб большим количеством жидкости, чаем или водой. Врач также пояснил, что наиболее безопасным для ребенка является кулич домашнего приготовления. Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. По правилам печь куличи и окрашивать яйца позволено в последнюю неделю перед Пасхой — в любой день Страстной недели. Но нужно соблюдать определенную осторожность. Чрезмерное употребление яиц может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни, подчеркивает врач-диетолог, Дарья Русакова.