В Тюмени клиентов банка заставляют брать кредиты на юридические услуги

07 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Клиенты тюменского ОТП банка пожаловались на навязывание услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском отделении ОТП банка на заемщиков без предупреждения оформляют кредиты для покупки сертификатов «Европейской юридической службы» (ЕЮС). Об этом клиенты финансовой организации рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы также пожаловались на высокую стоимость указанных сертификатов и на то, что их практически невозможно вернуть обратно. «Я пришел в ОТП банк за кредитом в размере 200 тысяч рублей. Сотрудница банка без предупреждения увеличила мне сумму до 230 тысяч рублей и сказала, что вместо страховки мне выдадут какой-то сертификат. О том, что займ был увеличен на 30 тысяч рублей — не сказала ни слова. Эти деньги в итоге ушли на оплату „сертификата“, распечатанного на черно-белом принтере», — сообщил агентству собеседник URA.RU. Он добавил, что сотрудница банка не ознакомила его с условиями получения юридических услуг и не заключила договор. «Я привык, что в этом банке всегда навязывают страховку. Но раньше я просто сдавал эти полисы и кидал выплаченные деньги в счет погашения займа. В случае с ЕЮС все оказалось гораздо сложнее. Я отправил в Москву пакет документов на возврат сертификата. Но оказалось, что необходима еще и копия паспорта. В ответном письме они просили меня отправить ее. Я так и сделал, но начал получать отписки, что сроки вышли, сертификат можно сдать, но бесплатно и т. д. При этом, на официальном сайте ЕЮС нет списка документов, необходимого для возврата сертификата. Начал изучать эту тему и нашел в сети очень много похожих историй. Они почти всегда находят причины, чтобы не возвращать деньги клиентам», — сообщил тюменец в разговоре с агентством. В пресс-службу ОТП банка направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес компании ЕЮС. Ответы на них ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском отделении ОТП банка на заемщиков без предупреждения оформляют кредиты для покупки сертификатов «Европейской юридической службы» (ЕЮС). Об этом клиенты финансовой организации рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы также пожаловались на высокую стоимость указанных сертификатов и на то, что их практически невозможно вернуть обратно. «Я пришел в ОТП банк за кредитом в размере 200 тысяч рублей. Сотрудница банка без предупреждения увеличила мне сумму до 230 тысяч рублей и сказала, что вместо страховки мне выдадут какой-то сертификат. О том, что займ был увеличен на 30 тысяч рублей — не сказала ни слова. Эти деньги в итоге ушли на оплату „сертификата“, распечатанного на черно-белом принтере», — сообщил агентству собеседник URA.RU. Он добавил, что сотрудница банка не ознакомила его с условиями получения юридических услуг и не заключила договор. «Я привык, что в этом банке всегда навязывают страховку. Но раньше я просто сдавал эти полисы и кидал выплаченные деньги в счет погашения займа. В случае с ЕЮС все оказалось гораздо сложнее. Я отправил в Москву пакет документов на возврат сертификата. Но оказалось, что необходима еще и копия паспорта. В ответном письме они просили меня отправить ее. Я так и сделал, но начал получать отписки, что сроки вышли, сертификат можно сдать, но бесплатно и т. д. При этом, на официальном сайте ЕЮС нет списка документов, необходимого для возврата сертификата. Начал изучать эту тему и нашел в сети очень много похожих историй. Они почти всегда находят причины, чтобы не возвращать деньги клиентам», — сообщил тюменец в разговоре с агентством. В пресс-службу ОТП банка направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес компании ЕЮС. Ответы на них ожидаются.