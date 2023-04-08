08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Тюмени во время аварии пострадали два ребенка и их мама. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
Авария случилась по вине 20-летнего водителя Фото:

В Тюмени 9 апреля вечером рядом с пересечением улиц 50 лет Октября и Воровского произошла авария. В ней пострадала 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Примерно в шесть часов на перекрестке столкнулись легковушки Renault Logan и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель Renault, 20-летний парень, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть движущейся впереди Volkswagen. В результате аварии пострадали пассажиры второй иномарки: 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет», — пишут в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавших. Ответ ожидается.

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В Тюмени 9 апреля вечером рядом с пересечением улиц 50 лет Октября и Воровского произошла авария. В ней пострадала 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Примерно в шесть часов на перекрестке столкнулись легковушки Renault Logan и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель Renault, 20-летний парень, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть движущейся впереди Volkswagen. В результате аварии пострадали пассажиры второй иномарки: 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет», — пишут в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавших. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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