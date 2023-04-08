Авария случилась по вине 20-летнего водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 9 апреля вечером рядом с пересечением улиц 50 лет Октября и Воровского произошла авария. В ней пострадала 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Примерно в шесть часов на перекрестке столкнулись легковушки Renault Logan и Volkswagen Polo. По предварительным данным, водитель Renault, 20-летний парень, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть движущейся впереди Volkswagen. В результате аварии пострадали пассажиры второй иномарки: 36-летняя женщина и ее дочери в возрасте 3 и 5 лет», — пишут в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Агентство направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавших. Ответ ожидается.