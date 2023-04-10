10 апреля 2023
09 апреля 2023

Тюменский блогер на частном самолете совершил посадку на реке Туре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Владимир Кровец пролетел над Тюменью и совершил посадку на реке Туре Фото:

Тюменский блогер Владимир Каровец совершил посадку на реке Туре на частном самолете. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец также приложил к своей публикации полный видеоотчет о своем полете.

«Сбылась еще одна мечта — полетал на частном небольшом самолете. И не просто полетал, а над своей родной Тюменью. И не просто на самолете, а на гидроплане. И не просто над городом, а приводнился на воды реки Тура», — написал Каровец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи поддержали поступок блогера. «Великолепная мечта! Поздравляю! Надо тоже реализовывать», — написала Евгения Мастерских. «Очень круто!», — добавила Мария Брынская. «Wow», — отреагировала Мария Игоревна.

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Тюменский блогер Владимир Каровец совершил посадку на реке Туре на частном самолете. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Тюменец также приложил к своей публикации полный видеоотчет о своем полете. «Сбылась еще одна мечта — полетал на частном небольшом самолете. И не просто полетал, а над своей родной Тюменью. И не просто на самолете, а на гидроплане. И не просто над городом, а приводнился на воды реки Тура», — написал Каровец на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи поддержали поступок блогера. «Великолепная мечта! Поздравляю! Надо тоже реализовывать», — написала Евгения Мастерских. «Очень круто!», — добавила Мария Брынская. «Wow», — отреагировала Мария Игоревна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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