10 апреля 2023
09 апреля 2023
08 апреля 2023

Предприниматели из ЯНАО расширяют бизнес в других регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
Франшизой косметического салона жительницы ЯНАО заинтересовались бизнесмены из шести городов Фото:

Предприниматели из ЯНАО масштабируют бизнес, распространяя франшизы личных брендов в других регионах. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Ямальские предприниматели выводят бизнес за пределы региона. Масштабировать проекты помогают меры, которые принимает окружной центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Ямала и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — говорится в сообщении.

Так, Дарья Лесикова, владеющая косметическим салоном «Точка красоты», решила создать собственную франшизу «Место красоты». Бизнес заинтересовал предпринимателей из Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя, Пензы, Смоленска и Белгорода. Еще одна жительница Ямала, Оксана Храбровара, распространяет франшизу на школу программирования «Кодики». Ее учебные заведения работают в 10 городах.

«Еще один пример успешного выхода бизнеса за пределы региона — Оксана Коломиец из Ноябрьска, социальный предприниматель, владелица СмартЦентра „Триумф“. Сегодня центры представлены в Ноябрьске, Санкт-Петербурге и Сургуте. В ближайших планах на развитие — расширение присутствия сети на Ямале», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что жителям округа помогут запустить новые инвестпроекты. Власти помогут открыть гостиницу, автомойку и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха.

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Предприниматели из ЯНАО масштабируют бизнес, распространяя франшизы личных брендов в других регионах. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Ямальские предприниматели выводят бизнес за пределы региона. Масштабировать проекты помогают меры, которые принимает окружной центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Ямала и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — говорится в сообщении. Так, Дарья Лесикова, владеющая косметическим салоном «Точка красоты», решила создать собственную франшизу «Место красоты». Бизнес заинтересовал предпринимателей из Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя, Пензы, Смоленска и Белгорода. Еще одна жительница Ямала, Оксана Храбровара, распространяет франшизу на школу программирования «Кодики». Ее учебные заведения работают в 10 городах. «Еще один пример успешного выхода бизнеса за пределы региона — Оксана Коломиец из Ноябрьска, социальный предприниматель, владелица СмартЦентра „Триумф“. Сегодня центры представлены в Ноябрьске, Санкт-Петербурге и Сургуте. В ближайших планах на развитие — расширение присутствия сети на Ямале», — добавили в правительстве. Ранее сообщалось, что жителям округа помогут запустить новые инвестпроекты. Власти помогут открыть гостиницу, автомойку и комплекс по обслуживанию техники для активного отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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