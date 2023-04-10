Мэр Тюмени Кухарук нагрузил себя новыми задачами перед переизбранием

Мэр Кухарук назначает личные встречи с жителями домов, попадающих под снос Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени Кухарук в преддверии своих перевыборов нагружает себя новыми задачами. Он устроил личный прием жителей улиц, чьи частные дома попадают под снос из-за комплексного развития территорий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Личные встречи — это высший уровень включенности и порой большие усилия. Раньше такими вопросами занимался директор департамента земельных отношений Дмитрий Иванов. Видимо, взвесив риски, Кухарук решил взяться за КРТ лично», — поделился собеседник.

Переизбирать Руслана Кухарука будет новый созыв городской думы. В тюменских политических кругах опровергли слух о переводе градоначальника в другой регион.