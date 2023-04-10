10 апреля 2023

Мэр Тюмени Кухарук нагрузил себя новыми задачами перед переизбранием

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы с вопросом об отставке с должности главы администрации Александра Моора. Тюмень, кухарук руслан
Мэр Кухарук назначает личные встречи с жителями домов, попадающих под снос Фото:

Мэр Тюмени Кухарук в преддверии своих перевыборов нагружает себя новыми задачами. Он устроил личный прием жителей улиц, чьи частные дома попадают под снос из-за комплексного развития территорий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Личные встречи — это высший уровень включенности и порой большие усилия. Раньше такими вопросами занимался директор департамента земельных отношений Дмитрий Иванов. Видимо, взвесив риски, Кухарук решил взяться за КРТ лично», — поделился собеседник.

Переизбирать Руслана Кухарука будет новый созыв городской думы. В тюменских политических кругах опровергли слух о переводе градоначальника в другой регион.

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Мэр Тюмени Кухарук в преддверии своих перевыборов нагружает себя новыми задачами. Он устроил личный прием жителей улиц, чьи частные дома попадают под снос из-за комплексного развития территорий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Личные встречи — это высший уровень включенности и порой большие усилия. Раньше такими вопросами занимался директор департамента земельных отношений Дмитрий Иванов. Видимо, взвесив риски, Кухарук решил взяться за КРТ лично», — поделился собеседник. Переизбирать Руслана Кухарука будет новый созыв городской думы. В тюменских политических кругах опровергли слух о переводе градоначальника в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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