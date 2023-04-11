11 апреля 2023

Санитарные врачи проверят воздух после жалоб курганцев на котельные. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие котельни в Петухово. Курган
Роспотребнадзор взял пробы воздуха в курганском городе Фото:

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в город Петухово (Курганская область) для взятия проб воздуха после жалоб жителей на местные котельные. Информация появилась в группе курганского ведомства соцсети «ВКонтакте».

«Выдано предписание ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ на проведение лабораторного исследования воздуха при работе котельных», — сообщается в паблике ведомства.

Для забора проб была задействована передвижная лаборатория. Работа сотрудниками Роспотребнадзора была проведена в ночное время из-за графика работы котельных. О результатах исследований ведомство сообщит дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Петухово жаловали на гарь и копоть. Горожане разместили в соцсетях видео с густым дымом от местных котельных.

качество воздуха в Курганской области
В курганском городе Петухово Роспотребнадзор выехал за ночными пробами воздуха
качество воздуха в Курганской области
О результатах проб воздуха в курганском городе сообщат дополнительно

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в город Петухово (Курганская область) для взятия проб воздуха после жалоб жителей на местные котельные. Информация появилась в группе курганского ведомства соцсети «ВКонтакте». «Выдано предписание ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ на проведение лабораторного исследования воздуха при работе котельных», — сообщается в паблике ведомства. Для забора проб была задействована передвижная лаборатория. Работа сотрудниками Роспотребнадзора была проведена в ночное время из-за графика работы котельных. О результатах исследований ведомство сообщит дополнительно. Ранее URA.RU сообщало, что жители Петухово жаловали на гарь и копоть. Горожане разместили в соцсетях видео с густым дымом от местных котельных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...