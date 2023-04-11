Сотрудники Роспотребнадзора выехали в город Петухово (Курганская область) для взятия проб воздуха после жалоб жителей на местные котельные. Информация появилась в группе курганского ведомства соцсети «ВКонтакте».
«Выдано предписание ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ на проведение лабораторного исследования воздуха при работе котельных», — сообщается в паблике ведомства.
Для забора проб была задействована передвижная лаборатория. Работа сотрудниками Роспотребнадзора была проведена в ночное время из-за графика работы котельных. О результатах исследований ведомство сообщит дополнительно.
Сотрудники Роспотребнадзора выехали в город Петухово (Курганская область) для взятия проб воздуха после жалоб жителей на местные котельные. Информация появилась в группе курганского ведомства соцсети «ВКонтакте». «Выдано предписание ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ на проведение лабораторного исследования воздуха при работе котельных», — сообщается в паблике ведомства. Для забора проб была задействована передвижная лаборатория. Работа сотрудниками Роспотребнадзора была проведена в ночное время из-за графика работы котельных. О результатах исследований ведомство сообщит дополнительно. Ранее URA.RU сообщало, что жители Петухово жаловали на гарь и копоть. Горожане разместили в соцсетях видео с густым дымом от местных котельных.