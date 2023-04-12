Власти города ЯНАО набирают специалистов

Заведующему сектором управления готовы платить до 80 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Муравленко (ЯНАО) ищет заведующего сектором, главного и ведущего специалиста в управление социальной защиты населения. Согласно данным на портале «Госслужба» заведующему сектором по работе с населением готовы платить от 70 до 80 тысяч рублей.

«Вакансии: заведующий сектором, начальник главный специалист, ведущий специалист. Тип объявления: для включения в резерв. Структурное подразделение: Управление социальной защиты населения Администрации города Муравленко, сектор по работе с населением. Наименование органа местного самоуправления: администрация города Муравленко», — сообщается на портале.

По всем вакансиям отсутствую требования по стажу работы на государственной службе и по специальности. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием — бакалавриат. Прием документов продлится до 2 мая. Зарплата главного специалиста — от 60 до 70 тысяч рублей, а у ведущего — от 50 до 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрию Ноябрьска требуются начальники отделов в управление экономического развития. От кандидатов требуется высшее образование. Зарплата от 54 000 до 100 000 рублей.