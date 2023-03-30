В городе ЯНАО администрация ищет управленцев

В мэрию Ноябрьска требуются начальники отделов в управление экономического развития

Начальникам отделов готовы платить до 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрацию Ноябрьска (ЯНАО) требуются руководители отделов. Вакансии в управлении экономического развития и инвестиций для включения в кадровый резерв опубликованы на портале «Госслужба».

«Вакансии: начальник отдела предпринимательства и торговли, начальник отдела цифровой экономики. Зарплата от 54 000 до 100 000 рублей», — указано на портале.

От кандидатов требуется высшее образование. Начальников отделов ждут командировки, которые занимают 10% рабочего времени, и ненормированный рабочий день. Подробное описание требований к кандидатам, перечень обязанностей и контактная информация опубликованы на портале. Документы от желающих принимаются до 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в Губкинском ищут начальника управления архитектуры и градостроительства. Ему обещают платить до 179 тысяч рублей — столько же, сколько компания Insight готова платить агенту по продаже недвижимости.