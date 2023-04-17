17 апреля 2023

В Кургане поставили новые камеры, чтобы защитить дамбу от террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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За курганской дамбой будут круглосуточно следить 16 видеокамер
За курганской дамбой будут круглосуточно следить 16 видеокамер Фото:

На курганской дамбе установили 16 видеокамер в рамках антитеррористической защиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«Новые видеокамеры позволят обеспечить сохранность сооружений и контроль за их содержанием и эксплуатацией. Данное мероприятие является одной из мер по усилению антитеррористической защищенности стратегически важного для города объекта», — цитируют в пресс-службе компании генерального директора «Водного Союза» Владимира Овсянникова. С помощью системы также можно вычислять нарушителей правил дорожного движения.

Круглосуточно будет просматриваться не только периметр гидросооружений с переходами, но шлюзы и решетки. Информация с камер в режиме онлайн будет поступать на пульт охраны «Водного Союза», в службу безопасности предприятия и начальнику отдела гидротехнических сооружений компании.

Ранее URA.RU писало, что до конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Их установят в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах

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На курганской дамбе установили 16 видеокамер в рамках антитеррористической защиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «Новые видеокамеры позволят обеспечить сохранность сооружений и контроль за их содержанием и эксплуатацией. Данное мероприятие является одной из мер по усилению антитеррористической защищенности стратегически важного для города объекта», — цитируют в пресс-службе компании генерального директора «Водного Союза» Владимира Овсянникова. С помощью системы также можно вычислять нарушителей правил дорожного движения. Круглосуточно будет просматриваться не только периметр гидросооружений с переходами, но шлюзы и решетки. Информация с камер в режиме онлайн будет поступать на пульт охраны «Водного Союза», в службу безопасности предприятия и начальнику отдела гидротехнических сооружений компании. Ранее URA.RU писало, что до конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Их установят в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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