26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

На курганских дорогах установят новые видеокамеры слежения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, видеонаблюдение, камеры гибдд
Десятки новых камер будут следить за курганскими водителями Фото:

До конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростелекома» по Курганской и Тюменской областям.

«Цифровой провайдер установит в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах порядка 50 стационарных и передвижных рубежей нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе компании. Камеры установят до конца мая текущего года.

Комплексы будут фиксировать сразу несколько нарушений автомобилистов. Камеры распознают проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение скоростного режима и нарушение движения по полосам. Также они помогут выявить машины, находящиеся в розыске.

Комплексы установят в местах повышенной аварийности. Список мест согласован с управлением ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец, повредивший дорожную камеру, заплатит за вред оператору. Мужчина расстрелял камеру из пневматического пистолета и кроме возмещения вреда получил условный срок.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

До конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростелекома» по Курганской и Тюменской областям. «Цифровой провайдер установит в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах порядка 50 стационарных и передвижных рубежей нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе компании. Камеры установят до конца мая текущего года. Комплексы будут фиксировать сразу несколько нарушений автомобилистов. Камеры распознают проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение скоростного режима и нарушение движения по полосам. Также они помогут выявить машины, находящиеся в розыске. Комплексы установят в местах повышенной аварийности. Список мест согласован с управлением ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, повредивший дорожную камеру, заплатит за вред оператору. Мужчина расстрелял камеру из пневматического пистолета и кроме возмещения вреда получил условный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...