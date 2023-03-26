На курганских дорогах установят новые видеокамеры слежения

27 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Десятки новых камер будут следить за курганскими водителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростелекома» по Курганской и Тюменской областям. «Цифровой провайдер установит в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах порядка 50 стационарных и передвижных рубежей нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе компании. Камеры установят до конца мая текущего года. Комплексы будут фиксировать сразу несколько нарушений автомобилистов. Камеры распознают проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение скоростного режима и нарушение движения по полосам. Также они помогут выявить машины, находящиеся в розыске. Комплексы установят в местах повышенной аварийности. Список мест согласован с управлением ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, повредивший дорожную камеру, заплатит за вред оператору. Мужчина расстрелял камеру из пневматического пистолета и кроме возмещения вреда получил условный срок.

До конца весны на дорогах в Курганской области появится несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростелекома» по Курганской и Тюменской областям. «Цифровой провайдер установит в Кургане, Шадринске, а также на федеральных и региональных дорогах порядка 50 стационарных и передвижных рубежей нарушений ПДД», — сообщили в пресс-службе компании. Камеры установят до конца мая текущего года. Комплексы будут фиксировать сразу несколько нарушений автомобилистов. Камеры распознают проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение скоростного режима и нарушение движения по полосам. Также они помогут выявить машины, находящиеся в розыске. Комплексы установят в местах повышенной аварийности. Список мест согласован с управлением ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что курганец, повредивший дорожную камеру, заплатит за вред оператору. Мужчина расстрелял камеру из пневматического пистолета и кроме возмещения вреда получил условный срок.