17 апреля 2023
16 апреля 2023

Власти ЯНАО потратят на обустройство трех школ почти 1,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги потратят на оборудование и мебель в трех новых школах
Деньги потратят на оборудование и мебель в трех новых школах Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят почти полтора миллиарда рублей на обустройство школ в Новом Уренгое и Лабытнанги. Как говорится в постановление окружного правительства, средства пойдут на мебель и оборудование для учебных заведений.

«Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета. Бюджету город Новый Уренгой в размере 1 007 000 000 рублей в целях приобретения немонтируемого оборудования для средней общеобразовательной школы на 1600 мест с бассейном в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой и средней общеобразовательной школы на 800 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой», — говорится в документе.

На обустройство школы в Лабытнанги власти потратят 401 810 000 рублей. Уточняется, что в этом образовательном учреждении 550 учащихся. Планируется, что школы сдадут в 2023 году.

Ранее сообщалось, что из окружного бюджета выделят 1,5 миллиарда на обновление фасадов многоквартирных домов. За 2023 год планируется потратить 535 965 000 рублей.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят почти полтора миллиарда рублей на обустройство школ в Новом Уренгое и Лабытнанги. Как говорится в постановление окружного правительства, средства пойдут на мебель и оборудование для учебных заведений. «Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета. Бюджету город Новый Уренгой в размере 1 007 000 000 рублей в целях приобретения немонтируемого оборудования для средней общеобразовательной школы на 1600 мест с бассейном в мкр. Радужный, г. Новый Уренгой и средней общеобразовательной школы на 800 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой», — говорится в документе. На обустройство школы в Лабытнанги власти потратят 401 810 000 рублей. Уточняется, что в этом образовательном учреждении 550 учащихся. Планируется, что школы сдадут в 2023 году. Ранее сообщалось, что из окружного бюджета выделят 1,5 миллиарда на обновление фасадов многоквартирных домов. За 2023 год планируется потратить 535 965 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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