19 апреля 2023

Минобороны РФ выпустило рекламный ролик о службе по контракту. Видео

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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, приветствие, честь, военная форма, призыв в армию
Минобороны Рф разметило новый рекламный ролик о контрактной службе Фото:

Министерство обороны РФ представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства.

«Какой путь ты хотел выбрать? Проверь себя! Служи по контракту в Вооруженных Силах России!» — гласит подпись к ролику в telegram-канале Минобороны.

В видеозаписи показаны охранник в магазине, фитнес-тренер и водитель такси. В конце ролика герои появляются в кадре в военной форме. «Ты же мужик. Будь им», — сказано в видео.

Ранее сообщалось, что в Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Желающие могут также записаться онлайн.

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Министерство обороны РФ представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства. «Какой путь ты хотел выбрать? Проверь себя! Служи по контракту в Вооруженных Силах России!» — гласит подпись к ролику в telegram-канале Минобороны. В видеозаписи показаны охранник в магазине, фитнес-тренер и водитель такси. В конце ролика герои появляются в кадре в военной форме. «Ты же мужик. Будь им», — сказано в видео. Ранее сообщалось, что в Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Желающие могут также записаться онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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