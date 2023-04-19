Министерство обороны РФ представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства.
«Какой путь ты хотел выбрать? Проверь себя! Служи по контракту в Вооруженных Силах России!» — гласит подпись к ролику в
В видеозаписи показаны охранник в магазине, фитнес-тренер и водитель такси. В конце ролика герои появляются в кадре в военной форме. «Ты же мужик. Будь им», — сказано в видео.
Ранее сообщалось, что в Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Желающие могут также записаться онлайн.
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