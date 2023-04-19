Минобороны РФ выпустило рекламный ролик о службе по контракту. Видео

19 апреля 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Минобороны Рф разметило новый рекламный ролик о контрактной службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны РФ представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства. «Какой путь ты хотел выбрать? Проверь себя! Служи по контракту в Вооруженных Силах России!» — гласит подпись к ролику в telegram-канале Минобороны. В видеозаписи показаны охранник в магазине, фитнес-тренер и водитель такси. В конце ролика герои появляются в кадре в военной форме. «Ты же мужик. Будь им», — сказано в видео. Ранее сообщалось, что в Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Желающие могут также записаться онлайн.

Министерство обороны РФ представило новый рекламный ролик, посвященный военной службе по контракту. Видео опубликовано в соцсетях ведомства. «Какой путь ты хотел выбрать? Проверь себя! Служи по контракту в Вооруженных Силах России!» — гласит подпись к ролику в telegram-канале Минобороны. В видеозаписи показаны охранник в магазине, фитнес-тренер и водитель такси. В конце ролика герои появляются в кадре в военной форме. «Ты же мужик. Будь им», — сказано в видео. Ранее сообщалось, что в Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Желающие могут также записаться онлайн.