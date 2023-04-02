02 апреля 2023

В Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту

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На контрактную службу могут поступить жители России и иностранцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Кроме того, желающие могут записаться онлайн, рассказали в мэрии столицы.

«Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Также на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей», — уточнили ТАСС в мэрии Москвы.

Информацию можно получить по телефону 117 либо на сайте contract.mos.ru. Здесь жители России и иностранцы могут узнать все подробности о перспективах контрактной службы, положенных по закону выплатах, льготах и мерах соцподдержки. Единый пункт отбора на военную службу открыт в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает каждый день с 09:00 до 19:00.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. По данным источников URA.RU, власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию, курирование направления обеспечит Медведев.

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В Москве начала работу горячая линия для желающих поступить на военную службу по контракту. Кроме того, желающие могут записаться онлайн, рассказали в мэрии столицы. «Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту. Также на портале mos.ru открылся спецпроект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей», — уточнили ТАСС в мэрии Москвы. Информацию можно получить по телефону 117 либо на сайте contract.mos.ru. Здесь жители России и иностранцы могут узнать все подробности о перспективах контрактной службы, положенных по закону выплатах, льготах и мерах соцподдержки. Единый пункт отбора на военную службу открыт в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, работает каждый день с 09:00 до 19:00. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. По данным источников URA.RU, власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию, курирование направления обеспечит Медведев.
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