19 апреля 2023
18 апреля 2023

Бизнесмен из ЯНАО меняет автомагазин на квартиру. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, автомагазин, магазин, моторное масло
В Надыме предприниматель готов обменять автомагазин на квартиру или машину Фото:

Бизнесмен из Надыма (ЯНАО) продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продам действующий бизнес — автомагазин. Возможен обмен на авто или квартиру», — сообщает продавец на сайте Avito.

Площадь объекта — 173 квадратных метра. Автор объявления отмечает, что готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей.

Бизнесмен из Надыма готов обменять магазин на автомобиль или квартиру
Бизнесмен из Надыма готов обменять магазин на автомобиль или квартиру

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Бизнесмен из Надыма (ЯНАО) продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину, сообщается в объявлении на популярном сайте. «Продам действующий бизнес — автомагазин. Возможен обмен на авто или квартиру», — сообщает продавец на сайте Avito. Площадь объекта — 173 квадратных метра. Автор объявления отмечает, что готов к торгу. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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