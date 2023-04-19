В Надыме предприниматель готов обменять автомагазин на квартиру или машину
Бизнесмен из Надыма (ЯНАО) продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину, сообщается в объявлении на популярном сайте.
«Продам действующий бизнес — автомагазин. Возможен обмен на авто или квартиру», — сообщает продавец на сайте Avito.
Площадь объекта — 173 квадратных метра. Автор объявления отмечает, что готов к торгу.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей.
Бизнесмен из Надыма готов обменять магазин на автомобиль или квартиру
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