В Надыме предприниматель готов обменять автомагазин на квартиру или машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен из Надыма (ЯНАО) продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продам действующий бизнес — автомагазин. Возможен обмен на авто или квартиру», — сообщает продавец на сайте Avito.

Площадь объекта — 173 квадратных метра. Автор объявления отмечает, что готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое на продажу выставлен продуктовый магазин «Лэмон». Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей.