20 апреля 2023
19 апреля 2023

В ЯНАО трехэтажный дом с сауной сдается за 150 тысяч в месяц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Николая Цуканова на Северский трубный завод. город Полевской, коттедж, цуканов николай
В доме есть сауна с комнатой отдыха Фото:

В Губкинском (ЯНАО) сдается трехэтажный дом с евроремонтом, сауной и комнатой отдыха за 150 000 в месяц. В объявлении, размещенном на портале Avito, уточняется, что территория участка закрыта и имеется двухместный гараж.

«Сдается трехэтажный коттедж в 11 микрорайоне на длительный срок. Собственная закрытая территория. Сауна с комнатой отдыха. Гараж на 2 машины», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что дом полностью оборудован необходимой мебелью, техникой, посудой и постельными принадлежностями. Помимо аренды при заселении необходимо заплатить залог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухэтажный дом с мансардой площадью 252 квадратных метра. Стоимость аренды составляет 250 тысяч рублей ежемесячно.

Дом на одного хозяина расположен на закрытой территории
Дом на одного хозяина расположен на закрытой территории

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В Губкинском (ЯНАО) сдается трехэтажный дом с евроремонтом, сауной и комнатой отдыха за 150 000 в месяц. В объявлении, размещенном на портале Avito, уточняется, что территория участка закрыта и имеется двухместный гараж. «Сдается трехэтажный коттедж в 11 микрорайоне на длительный срок. Собственная закрытая территория. Сауна с комнатой отдыха. Гараж на 2 машины», — сообщается в объявлении. Уточняется, что дом полностью оборудован необходимой мебелью, техникой, посудой и постельными принадлежностями. Помимо аренды при заселении необходимо заплатить залог. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухэтажный дом с мансардой площадью 252 квадратных метра. Стоимость аренды составляет 250 тысяч рублей ежемесячно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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