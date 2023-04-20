В доме есть сауна с комнатой отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) сдается трехэтажный дом с евроремонтом, сауной и комнатой отдыха за 150 000 в месяц. В объявлении, размещенном на портале Avito, уточняется, что территория участка закрыта и имеется двухместный гараж.

«Сдается трехэтажный коттедж в 11 микрорайоне на длительный срок. Собственная закрытая территория. Сауна с комнатой отдыха. Гараж на 2 машины», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что дом полностью оборудован необходимой мебелью, техникой, посудой и постельными принадлежностями. Помимо аренды при заселении необходимо заплатить залог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухэтажный дом с мансардой площадью 252 квадратных метра. Стоимость аренды составляет 250 тысяч рублей ежемесячно.