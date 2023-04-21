В ЯНАО из-за тепла закрывают важную ледовую переправу

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за потепления закрывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 00.00 часов 28 апреля полностью закрывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Закрытие связано с потеплением в регионе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО власти объявили о закрытии зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале 21 апреля. Из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полностью прекращено движение раньше ориентировочной даты.
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