21 апреля 2023
20 апреля 2023

В ЯНАО из-за тепла закрывают важную ледовую переправу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается из-за потепления Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за потепления закрывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 00.00 часов 28 апреля полностью закрывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Закрытие связано с потеплением в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО власти объявили о закрытии зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале 21 апреля. Из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полностью прекращено движение раньше ориентировочной даты.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за потепления закрывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 00.00 часов 28 апреля полностью закрывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Закрытие связано с потеплением в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО власти объявили о закрытии зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале 21 апреля. Из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полностью прекращено движение раньше ориентировочной даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...