В ЯНАО из-за тепла закрывают важную ледовую переправу

22 апреля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается из-за потепления Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за потепления закрывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 00.00 часов 28 апреля полностью закрывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Закрытие связано с потеплением в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО власти объявили о закрытии зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале 21 апреля. Из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полностью прекращено движение раньше ориентировочной даты.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за потепления закрывают ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 00.00 часов 28 апреля полностью закрывается движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Закрытие связано с потеплением в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО власти объявили о закрытии зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале 21 апреля. Из-за потепления может быть ограничено движение легковых машин или полностью прекращено движение раньше ориентировочной даты.