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В ЯНАО пропал вахтовик из Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина приехал в Новый Уренгой на сезонные работы Фото:

Житель Белоруссии Виктор Попович пропал в Новом Уренгое (ЯНАО). Как говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ПСО-Пульс» в соцсети «Вконтакте», мужчина в 2023 году приехал на сезонные работы.

«Помогите найти человека! Попович Виктор Владимирович, 41 год. Проживает: РБ, Гомельская обл., Ельский р-н, аг. Заширье. Обстоятельства: в феврале 2023 года уехал на сезонные работы в г. Новый Уренгой (РФ) и пропал», — сказано в сообщении.

Пропавший был одет в темную куртку, синие джинсы, темные кроссовки и черную шапку. У мужчины нормальное телосложение, рост 175-180, темные глаза. Также на предплечье левой руки есть татуировка.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пропала девочка-подросток. Пропавшей было 15 лет, она проживала в Новом Уренгое.

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Житель Белоруссии Виктор Попович пропал в Новом Уренгое (ЯНАО). Как говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ПСО-Пульс» в соцсети «Вконтакте», мужчина в 2023 году приехал на сезонные работы. «Помогите найти человека! Попович Виктор Владимирович, 41 год. Проживает: РБ, Гомельская обл., Ельский р-н, аг. Заширье. Обстоятельства: в феврале 2023 года уехал на сезонные работы в г. Новый Уренгой (РФ) и пропал», — сказано в сообщении. Пропавший был одет в темную куртку, синие джинсы, темные кроссовки и черную шапку. У мужчины нормальное телосложение, рост 175-180, темные глаза. Также на предплечье левой руки есть татуировка. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пропала девочка-подросток. Пропавшей было 15 лет, она проживала в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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