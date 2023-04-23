Пьяный тюменец напал на продавца круглосуточного магазина

24 апреля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Нападавший ранил женщину и похитил из кассы 13,5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на продавщицу круглосуточного магазина, используя пневматический пистолет. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что виновный в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на продавца круглосуточного магазина и, удерживая ее за шею, заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тыс. рублей. Выходя из магазина, подсудимый с торгового прилавка взял еще 4 пачки семян подсолнечника», — говорится в сообщении. В результате нападения женщине причинен тяжкий вред здоровью — у нее перелома щитовидного хряща. Известно, что виновного задержали в течении суток с момента совершения преступления. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о разбойном нападении, совершенном в Тюмени на иностранца. Нападавшие использовали игрушечный пистолет.

В Тюмени мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на продавщицу круглосуточного магазина, используя пневматический пистолет. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что виновный в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на продавца круглосуточного магазина и, удерживая ее за шею, заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тыс. рублей. Выходя из магазина, подсудимый с торгового прилавка взял еще 4 пачки семян подсолнечника», — говорится в сообщении. В результате нападения женщине причинен тяжкий вред здоровью — у нее перелома щитовидного хряща. Известно, что виновного задержали в течении суток с момента совершения преступления. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о разбойном нападении, совершенном в Тюмени на иностранца. Нападавшие использовали игрушечный пистолет.