23 апреля 2023
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21 апреля 2023

Пьяный тюменец напал на продавца круглосуточного магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший ранил женщину и похитил из кассы 13,5 тысяч рублей Фото:

В Тюмени мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на продавщицу круглосуточного магазина, используя пневматический пистолет. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что виновный в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на продавца круглосуточного магазина и, удерживая ее за шею, заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тыс. рублей. Выходя из магазина, подсудимый с торгового прилавка взял еще 4 пачки семян подсолнечника», — говорится в сообщении.

В результате нападения женщине причинен тяжкий вред здоровью — у нее перелома щитовидного хряща. Известно, что виновного задержали в течении суток с момента совершения преступления. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказало о разбойном нападении, совершенном в Тюмени на иностранца. Нападавшие использовали игрушечный пистолет.

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В Тюмени мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на продавщицу круглосуточного магазина, используя пневматический пистолет. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что виновный в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пневматическим пистолетом, напал на продавца круглосуточного магазина и, удерживая ее за шею, заставил открыть кассовый аппарат, откуда похитил денежные средства в сумме 13,5 тыс. рублей. Выходя из магазина, подсудимый с торгового прилавка взял еще 4 пачки семян подсолнечника», — говорится в сообщении. В результате нападения женщине причинен тяжкий вред здоровью — у нее перелома щитовидного хряща. Известно, что виновного задержали в течении суток с момента совершения преступления. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о разбойном нападении, совершенном в Тюмени на иностранца. Нападавшие использовали игрушечный пистолет.
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