Председатель комиссии ВЭД Черешнев: юань замедляет рост доллара и евро

Максим Черешнев заявил о преимуществе юаня над долларом и евро
Юань замедляет рост доллара и евро. О преимуществах китайской валюты заявил председателем комиссии ВЭД (Внешнеэкономической деятельности) Общественного совета Минэкономразвития Максим Черешнев на федеральном форуме «Знание», передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Юань постепенно заменяет доллар и евро. Поэтому россиянам нужно изучать китайский», — сказал Максим Черешнев.
Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что сейчас наиболее востребованные валюты — рубль и юань, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Россия откажется от евро и доллара.
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