Председатель комиссии ВЭД Черешнев: юань замедляет рост доллара и евро

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Максим Черешнев заявил о преимуществе юаня над долларом и евро Фото:

Юань замедляет рост доллара и евро. О преимуществах китайской валюты заявил председателем комиссии ВЭД (Внешнеэкономической деятельности) Общественного совета Минэкономразвития Максим Черешнев на федеральном форуме «Знание», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Юань постепенно заменяет доллар и евро. Поэтому россиянам нужно изучать китайский», — сказал Максим Черешнев.

Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что сейчас наиболее востребованные валюты — рубль и юань, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Россия откажется от евро и доллара.

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Юань замедляет рост доллара и евро. О преимуществах китайской валюты заявил председателем комиссии ВЭД (Внешнеэкономической деятельности) Общественного совета Минэкономразвития Максим Черешнев на федеральном форуме «Знание», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Юань постепенно заменяет доллар и евро. Поэтому россиянам нужно изучать китайский», — сказал Максим Черешнев. Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что сейчас наиболее востребованные валюты — рубль и юань, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Россия откажется от евро и доллара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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