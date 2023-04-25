В Тюменской области назвали места, где безопаснее всего жить

В Тюменской области составили список дворов, микрорайонов и поселков, проживание на территории которых признано самым безопасным, и распределили между ними 920 тысяч рублей. Перечень размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Постановление правительства Тюменской области. Направить в бюджет Тюмени 150 тысяч рублей для выплаты поощрений победителям конкурса на звание „Самый безопасный микрорайон“. ТОС „Строителей“ — 100 тысяч рублей (3 место), ТОС „Заречный-2“ — 50 тысяч рублей (2 место)», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
Первое место в списке самых безопасных микрорайонов в Тюменской области занял ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Заимский» в Ишиме. Из бюджета он получит 200 000.
Самые безопасные дворы по итогам конкурса оказались в Ялуторовске. Управляющие компании этих домов получат 110, 70 и 40 тысяч рублей соответственно. Территории расположены по адресам:
- ул. Революции, д. 192 А;
- ул. Ворошилова, д. 51;
- ул. Ворошилова, д. 53 А.
Кроме того, в регионе определили и самые безопасные сельские поселения. Ими стали поселки Андреевский и Богандинский (Тюменский район, им выплатят 60 и 40 тысяч рублей соответственно), Тоболовское сельское поселение (Ишимский район, 90 тысяч рублей), Малоскарединское и Сорочкинское СП (Аромашевский район, 80 и 50 тысяч), а также Канашское сельское поселение (Нижнетавдинский район, 30 тысяч рублей).
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