25 апреля 2023

В Тюменской области назвали места, где безопаснее всего жить

В Тюменской области определили победителей конкурсов на самый безопасный двор, микрорайон и поселок
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые безопасные микрорайоны оказались в Тюмени и Ишиме, а дворы — в Ялуторовске Фото:

В Тюменской области составили список дворов, микрорайонов и поселков, проживание на территории которых признано самым безопасным, и распределили между ними 920 тысяч рублей. Перечень размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Постановление правительства Тюменской области. Направить в бюджет Тюмени 150 тысяч рублей для выплаты поощрений победителям конкурса на звание „Самый безопасный микрорайон“. ТОС „Строителей“ — 100 тысяч рублей (3 место), ТОС „Заречный-2“ — 50 тысяч рублей (2 место)», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

Первое место в списке самых безопасных микрорайонов в Тюменской области занял ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Заимский» в Ишиме. Из бюджета он получит 200 000.

Самые безопасные дворы по итогам конкурса оказались в Ялуторовске. Управляющие компании этих домов получат 110, 70 и 40 тысяч рублей соответственно. Территории расположены по адресам:

  • ул. Революции, д. 192 А;
  • ул. Ворошилова, д. 51;
  • ул. Ворошилова, д. 53 А.

Кроме того, в регионе определили и самые безопасные сельские поселения. Ими стали поселки Андреевский и Богандинский (Тюменский район, им выплатят 60 и 40 тысяч рублей соответственно), Тоболовское сельское поселение (Ишимский район, 90 тысяч рублей), Малоскарединское и Сорочкинское СП (Аромашевский район, 80 и 50 тысяч), а также Канашское сельское поселение (Нижнетавдинский район, 30 тысяч рублей).

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В Тюменской области составили список дворов, микрорайонов и поселков, проживание на территории которых признано самым безопасным, и распределили между ними 920 тысяч рублей. Перечень размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Постановление правительства Тюменской области. Направить в бюджет Тюмени 150 тысяч рублей для выплаты поощрений победителям конкурса на звание „Самый безопасный микрорайон“. ТОС „Строителей“ — 100 тысяч рублей (3 место), ТОС „Заречный-2“ — 50 тысяч рублей (2 место)», — говорится в документе, размещенном на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. Первое место в списке самых безопасных микрорайонов в Тюменской области занял ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Заимский» в Ишиме. Из бюджета он получит 200 000. Самые безопасные дворы по итогам конкурса оказались в Ялуторовске. Управляющие компании этих домов получат 110, 70 и 40 тысяч рублей соответственно. Территории расположены по адресам: Кроме того, в регионе определили и самые безопасные сельские поселения. Ими стали поселки Андреевский и Богандинский (Тюменский район, им выплатят 60 и 40 тысяч рублей соответственно), Тоболовское сельское поселение (Ишимский район, 90 тысяч рублей), Малоскарединское и Сорочкинское СП (Аромашевский район, 80 и 50 тысяч), а также Канашское сельское поселение (Нижнетавдинский район, 30 тысяч рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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