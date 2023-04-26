В Тюменском селе продают одноэтажный дом за 5,4 миллиардов рублей. Фото

27 апреля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Особенный стиль дому придает облицовка фасада кирпичом в сочетании с деревянными балками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Перевалово (Тюменской области) продают одноэтажный дом за 5,4 миллиардов рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю одноэтажный дом 120 квадратных метров на участке 10 соток с гаражом и уютной крытой террасой. Облицовка фасада кирпичом в сочетании с деревянными балками придают дому особенный стиль. Его стоимость — 5,4 миллиардов рублей», — пишет владелец. По его словам, в проекте две спальни, отдельная кухня классического типа, ванная и гостевой санузел. Просторная кухня-столовая выходит на террасу, которую можно использовать как место для отдыха, игровой детской зоны или утреннего кофе. Ранее в Тюмени продавался работающий загородный клуб за 1,9 миллиарда рублей с большим количеством культурных пространств. По словам продавца, во владениях клуба имеется помещения для фитнес-зала, библиотека, зал для йоги, стильный и комфортный конференц-зал для семинаров, тренингов.

В селе Перевалово (Тюменской области) продают одноэтажный дом за 5,4 миллиардов рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю одноэтажный дом 120 квадратных метров на участке 10 соток с гаражом и уютной крытой террасой. Облицовка фасада кирпичом в сочетании с деревянными балками придают дому особенный стиль. Его стоимость — 5,4 миллиардов рублей», — пишет владелец. По его словам, в проекте две спальни, отдельная кухня классического типа, ванная и гостевой санузел. Просторная кухня-столовая выходит на террасу, которую можно использовать как место для отдыха, игровой детской зоны или утреннего кофе. Ранее в Тюмени продавался работающий загородный клуб за 1,9 миллиарда рублей с большим количеством культурных пространств. По словам продавца, во владениях клуба имеется помещения для фитнес-зала, библиотека, зал для йоги, стильный и комфортный конференц-зал для семинаров, тренингов.