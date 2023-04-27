Замминистра финансов РФ Моисеев: криптовалюты — это зло 27 апреля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 + Криптовалюту можно использовать в редких случаях, заявил Алексей Моисеев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Использовать криптовалюту небезопасно. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, выступая на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки». «Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют», — заявил Алексей Моисеев, его слова приводит РБК. Он также отметил, что позицию Министерства финансов по криптовалюте разделает Центральный Банк России. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Преимущества криптовалюты заключаются в быстроте расчетов в другие страны и отсутствии корреспондентского счета. Криптовалюта не имеет физического воплощения. Для ее работы используется система блокчейн (запись всех операций и невозможность их удаления — прим. URA.RU). Развитие криптовалюты сможет заменить мировую валюту (доллар, евро). Об этом URA.RU заявил вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. В апреле Криптобиржа Binance отменила для россиян лимит на размер депозита в 10 тысяч евро, передает RT. Использовать криптовалюту небезопасно. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, выступая на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки». «Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют», — заявил Алексей Моисеев, его слова приводит РБК. Он также отметил, что позицию Министерства финансов по криптовалюте разделает Центральный Банк России. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Преимущества криптовалюты заключаются в быстроте расчетов в другие страны и отсутствии корреспондентского счета. Криптовалюта не имеет физического воплощения. Для ее работы используется система блокчейн (запись всех операций и невозможность их удаления — прим. URA.RU). Развитие криптовалюты сможет заменить мировую валюту (доллар, евро). Об этом URA.RU заявил вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. В апреле Криптобиржа Binance отменила для россиян лимит на размер депозита в 10 тысяч евро, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям