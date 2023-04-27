27 апреля 2023

Губернатор Шумков сообщил о большом пожаре в еще одном округе Курганской области

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В Курганской области работают с пожаром в Мишкинском округе Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о тушении большого пожара в Мишкинском округе. Данные появились в telegram-канале губернатора.

«Идет работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе», — сообщил Шумков. Опасности для населенных пунктов нет, уточнил глава региона.

Также губернатор уточнил ситуацию с пожарами в других округах области. Как сообщили Шумкову главы Белозерского и Варгашинского округов, на их территориях удалось локализовать возгорания. Также пожарные тушат пожар в Шатровском округе, куда он пришел из соседнего региона.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского МЧС Юрий Землянский сообщил о снятии угрозы для поселений. Силы МЧС и авиация сосредоточена на тушении пожаров в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском округах.

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Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о тушении большого пожара в Мишкинском округе. Данные появились в telegram-канале губернатора. «Идет работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе», — сообщил Шумков. Опасности для населенных пунктов нет, уточнил глава региона. Также губернатор уточнил ситуацию с пожарами в других округах области. Как сообщили Шумкову главы Белозерского и Варгашинского округов, на их территориях удалось локализовать возгорания. Также пожарные тушат пожар в Шатровском округе, куда он пришел из соседнего региона. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского МЧС Юрий Землянский сообщил о снятии угрозы для поселений. Силы МЧС и авиация сосредоточена на тушении пожаров в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском округах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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