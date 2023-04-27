Губернатор Шумков сообщил о большом пожаре в еще одном округе Курганской области

28 апреля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области работают с пожаром в Мишкинском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о тушении большого пожара в Мишкинском округе. Данные появились в telegram-канале губернатора. «Идет работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе», — сообщил Шумков. Опасности для населенных пунктов нет, уточнил глава региона. Также губернатор уточнил ситуацию с пожарами в других округах области. Как сообщили Шумкову главы Белозерского и Варгашинского округов, на их территориях удалось локализовать возгорания. Также пожарные тушат пожар в Шатровском округе, куда он пришел из соседнего региона. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского МЧС Юрий Землянский сообщил о снятии угрозы для поселений. Силы МЧС и авиация сосредоточена на тушении пожаров в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском округах.

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о тушении большого пожара в Мишкинском округе. Данные появились в telegram-канале губернатора. «Идет работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе», — сообщил Шумков. Опасности для населенных пунктов нет, уточнил глава региона. Также губернатор уточнил ситуацию с пожарами в других округах области. Как сообщили Шумкову главы Белозерского и Варгашинского округов, на их территориях удалось локализовать возгорания. Также пожарные тушат пожар в Шатровском округе, куда он пришел из соседнего региона. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского МЧС Юрий Землянский сообщил о снятии угрозы для поселений. Силы МЧС и авиация сосредоточена на тушении пожаров в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском округах.