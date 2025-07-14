Названа дата похорон народного артиста РФ Митты

Кинорежиссера Александра Митту похоронят 17 июля рядом с женой
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Режиссера похоронят вместе с женой, сообщает ТАСС
Режиссера похоронят вместе с женой, сообщает ТАСС Фото:

Названа дата похорон кинорежиссера и народного артиста Александра Митты. Похороны пройдут 17 июля. Об этом сообщил помощник режиссера.

«Народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митту похоронят 17 июля», — указано в материале ТАСС. Также сообщается, что Митту похоронят рядом с его супругой — Лилией Майоровой, которая ушла из жизни 14 ноября 2022 года.

Александр Митта скончался 14 июля 2025 года после продолжительной болезни — в последние годы режиссер перенес инсульт и страдал от пневмонии, а причиной смерти стал рак почки. Митта был одним из самых известных советских и российских кинорежиссеров, автором фильмов «Экипаж», «Звонят, откройте дверь» и других.

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Названа дата похорон кинорежиссера и народного артиста Александра Митты. Похороны пройдут 17 июля. Об этом сообщил помощник режиссера. «Народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митту похоронят 17 июля», — указано в материале ТАСС. Также сообщается, что Митту похоронят рядом с его супругой — Лилией Майоровой, которая ушла из жизни 14 ноября 2022 года. Александр Митта скончался 14 июля 2025 года после продолжительной болезни — в последние годы режиссер перенес инсульт и страдал от пневмонии, а причиной смерти стал рак почки. Митта был одним из самых известных советских и российских кинорежиссеров, автором фильмов «Экипаж», «Звонят, откройте дверь» и других.
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