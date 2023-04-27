В Тюмени из-за вручения дипломов выпускникам ТВВИКУ будет перекрыто дорожное движение центральных улиц Тюмени. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Завтра, 29 апреля, в Тюмени перекроют участок дороги по улице Механической. Движение транспортных средств в связи с вручением дипломов выпускникам ТВВИКУ будет прекращено от ул. Максима Горького до дома № 27 по улице Механической», — говорится в сообщении.
Во время торжественного шествия военных также будет ограничено движение транспортных средств. С 9:30 до 11:00 и с 13:00—14:30. Улицы, на которых ввели ограничения, отмечены на карте.
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