Из-за выпускников в Тюмени перекроют дорогу. Карта

28 апреля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Движение будет ограничено 29 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за вручения дипломов выпускникам ТВВИКУ будет перекрыто дорожное движение центральных улиц Тюмени. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Завтра, 29 апреля, в Тюмени перекроют участок дороги по улице Механической. Движение транспортных средств в связи с вручением дипломов выпускникам ТВВИКУ будет прекращено от ул. Максима Горького до дома № 27 по улице Механической», — говорится в сообщении. Во время торжественного шествия военных также будет ограничено движение транспортных средств. С 9:30 до 11:00 и с 13:00—14:30. Улицы, на которых ввели ограничения, отмечены на карте. Схема ограничения движения ТС во время марша выпускников ТВВИКУ Инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюмени из-за вручения дипломов выпускникам ТВВИКУ будет перекрыто дорожное движение центральных улиц Тюмени. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Завтра, 29 апреля, в Тюмени перекроют участок дороги по улице Механической. Движение транспортных средств в связи с вручением дипломов выпускникам ТВВИКУ будет прекращено от ул. Максима Горького до дома № 27 по улице Механической», — говорится в сообщении. Во время торжественного шествия военных также будет ограничено движение транспортных средств. С 9:30 до 11:00 и с 13:00—14:30. Улицы, на которых ввели ограничения, отмечены на карте.