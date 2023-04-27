27 апреля 2023

Из-за выпускников в Тюмени перекроют дорогу. Карта

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65 лет ТВВИКУ. Тюмень, армия, военные, военнослужащие, солдат
Движение будет ограничено 29 апреля Фото:

В Тюмени из-за вручения дипломов выпускникам ТВВИКУ будет перекрыто дорожное движение центральных улиц Тюмени. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Завтра, 29 апреля, в Тюмени перекроют участок дороги по улице Механической. Движение транспортных средств в связи с вручением дипломов выпускникам ТВВИКУ будет прекращено от ул. Максима Горького до дома № 27 по улице Механической», — говорится в сообщении.

Во время торжественного шествия военных также будет ограничено движение транспортных средств. С 9:30 до 11:00 и с 13:00—14:30. Улицы, на которых ввели ограничения, отмечены на карте.

Схема ограничения движения ТС во время марша выпускников ТВВИКУ
Схема ограничения движения ТС во время марша выпускников ТВВИКУ

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В Тюмени из-за вручения дипломов выпускникам ТВВИКУ будет перекрыто дорожное движение центральных улиц Тюмени. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Завтра, 29 апреля, в Тюмени перекроют участок дороги по улице Механической. Движение транспортных средств в связи с вручением дипломов выпускникам ТВВИКУ будет прекращено от ул. Максима Горького до дома № 27 по улице Механической», — говорится в сообщении. Во время торжественного шествия военных также будет ограничено движение транспортных средств. С 9:30 до 11:00 и с 13:00—14:30. Улицы, на которых ввели ограничения, отмечены на карте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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