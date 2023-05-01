01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Курганские бизнесмены продают школьные автобусы по частям в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, школьный автобус, желтый автобус
Бизнесмены распродают школьные автобусы на запчасти в Казахстан Фото:

Курганские предприниматели покупают на торгах списанные школьные автобусы, чтобы продавать их по частям в азиатские страны. В частности, большая часть транспорта уходит в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Наши бизнесмены заходят на аукционы, покупают по дешевке старые школьные автобусы. Потом разбирают их и продают на запчасти в соседний Казахстан. Некоторые ПАЗы перегоняют даже целыми», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти неоднократно распродавали школьные автобусы. Торги проходят в разных округах области. Цена автобусов варьируется от 80 до 250 тысяч рублей. Транспорт выставляют на продажу как в рабочем, так и в аварийном состоянии.

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Курганские предприниматели покупают на торгах списанные школьные автобусы, чтобы продавать их по частям в азиатские страны. В частности, большая часть транспорта уходит в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Наши бизнесмены заходят на аукционы, покупают по дешевке старые школьные автобусы. Потом разбирают их и продают на запчасти в соседний Казахстан. Некоторые ПАЗы перегоняют даже целыми», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что курганские власти неоднократно распродавали школьные автобусы. Торги проходят в разных округах области. Цена автобусов варьируется от 80 до 250 тысяч рублей. Транспорт выставляют на продажу как в рабочем, так и в аварийном состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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