Курганские бизнесмены продают школьные автобусы по частям в Казахстан

Бизнесмены распродают школьные автобусы на запчасти в Казахстан Фото: Александр Кадников © URA.RU

Курганские предприниматели покупают на торгах списанные школьные автобусы, чтобы продавать их по частям в азиатские страны. В частности, большая часть транспорта уходит в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Наши бизнесмены заходят на аукционы, покупают по дешевке старые школьные автобусы. Потом разбирают их и продают на запчасти в соседний Казахстан. Некоторые ПАЗы перегоняют даже целыми», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти неоднократно распродавали школьные автобусы. Торги проходят в разных округах области. Цена автобусов варьируется от 80 до 250 тысяч рублей. Транспорт выставляют на продажу как в рабочем, так и в аварийном состоянии.