27 апреля 2023

Куда пойти на выходных в ЯНАО

Жителей ЯНАО в выходные приглашают посетить праздничные концерты и дискотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, жилой дом, шарики, первомай, плакат, праздник труда
В ЯНАО пройдут концерты, посвященные 1 маю Фото:

Жителей ЯНАО приглашают на выходных посетить праздничные концерты, посвященные 1 маю, сходить на спектакли и покататься на коньках. Также для молодых ямальцев в Новом Уренгое и Ноябрьске организуют дискотеки.

В Новом Уренгое 29 апреля в 17:00 в городском музее изобразительных искусств пройдет концерт ART-BAND «Премьера» памяти Эннио Морриконе. А в 18:00 в ГДК «Октябрь» выступит хор имени М.Е. Пятницкого. Также в 18:00 ГДК приглашает на молодежную тусовку «В ритме гор».

В Ноябрьске все выходные пройдут массовые катания на коньках в спортивной школе «Авангард». 30 апреля в 19:00 всех желающих приглашают на дисковечер «Мир! Труд! Май!», который состоится во дворце культуры «Русь».

В Салехарде 1 мая в 12:00 на площади «Геолог» начнется программа «Своим трудом, мы славим Салехард». В КЦД «Наследие» пройдет праздничная программа для семей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей ЯНАО приглашают на выходных посетить праздничные концерты, посвященные 1 маю, сходить на спектакли и покататься на коньках. Также для молодых ямальцев в Новом Уренгое и Ноябрьске организуют дискотеки. В Новом Уренгое 29 апреля в 17:00 в городском музее изобразительных искусств пройдет концерт ART-BAND «Премьера» памяти Эннио Морриконе. А в 18:00 в ГДК «Октябрь» выступит хор имени М.Е. Пятницкого. Также в 18:00 ГДК приглашает на молодежную тусовку «В ритме гор». В Ноябрьске все выходные пройдут массовые катания на коньках в спортивной школе «Авангард». 30 апреля в 19:00 всех желающих приглашают на дисковечер «Мир! Труд! Май!», который состоится во дворце культуры «Русь». В Салехарде 1 мая в 12:00 на площади «Геолог» начнется программа «Своим трудом, мы славим Салехард». В КЦД «Наследие» пройдет праздничная программа для семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...