Куда пойти на выходных в ЯНАО

Жителей ЯНАО в выходные приглашают посетить праздничные концерты и дискотеки

28 апреля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пройдут концерты, посвященные 1 маю Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей ЯНАО приглашают на выходных посетить праздничные концерты, посвященные 1 маю, сходить на спектакли и покататься на коньках. Также для молодых ямальцев в Новом Уренгое и Ноябрьске организуют дискотеки. В Новом Уренгое 29 апреля в 17:00 в городском музее изобразительных искусств пройдет концерт ART-BAND «Премьера» памяти Эннио Морриконе. А в 18:00 в ГДК «Октябрь» выступит хор имени М.Е. Пятницкого. Также в 18:00 ГДК приглашает на молодежную тусовку «В ритме гор». В Ноябрьске все выходные пройдут массовые катания на коньках в спортивной школе «Авангард». 30 апреля в 19:00 всех желающих приглашают на дисковечер «Мир! Труд! Май!», который состоится во дворце культуры «Русь». В Салехарде 1 мая в 12:00 на площади «Геолог» начнется программа «Своим трудом, мы славим Салехард». В КЦД «Наследие» пройдет праздничная программа для семей.

Жителей ЯНАО приглашают на выходных посетить праздничные концерты, посвященные 1 маю, сходить на спектакли и покататься на коньках. Также для молодых ямальцев в Новом Уренгое и Ноябрьске организуют дискотеки. В Новом Уренгое 29 апреля в 17:00 в городском музее изобразительных искусств пройдет концерт ART-BAND «Премьера» памяти Эннио Морриконе. А в 18:00 в ГДК «Октябрь» выступит хор имени М.Е. Пятницкого. Также в 18:00 ГДК приглашает на молодежную тусовку «В ритме гор». В Ноябрьске все выходные пройдут массовые катания на коньках в спортивной школе «Авангард». 30 апреля в 19:00 всех желающих приглашают на дисковечер «Мир! Труд! Май!», который состоится во дворце культуры «Русь». В Салехарде 1 мая в 12:00 на площади «Геолог» начнется программа «Своим трудом, мы славим Салехард». В КЦД «Наследие» пройдет праздничная программа для семей.