В Кургане раскрыли планы по ремонту поликлиники на улице Невежина

В Кургане направили миллионы рублей на ремонт поликлиники №1

01 мая 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

В Кургане отремонтируют второй этаж в здании поликлиники №1 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской поликлинике №1 на улице Невежина капитально отремонтируют помещения на втором этаже. На эти цели направлено 5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «В помещениях второго этажа заменят дверные блоки, установят новые полы, обновят отделку стен и потолков. Также строители смонтируют новую кровлю над переходом», — указано в техдокументации тендера. Заявки на аукцион по поиску подрядчика принимаются до 12 мая. Первый этап работ по капитальному ремонту продлится с 1 июня по 1 ноября 2023 года. «Техдокументацию ремонта разработало ООО „Заурал-Проект“ из Кургана», — написано в аукционной документации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане должен начать работу хирургический корпус онкологического диспансера во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В Курганской поликлинике №1 на улице Невежина капитально отремонтируют помещения на втором этаже. На эти цели направлено 5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «В помещениях второго этажа заменят дверные блоки, установят новые полы, обновят отделку стен и потолков. Также строители смонтируют новую кровлю над переходом», — указано в техдокументации тендера. Заявки на аукцион по поиску подрядчика принимаются до 12 мая. Первый этап работ по капитальному ремонту продлится с 1 июня по 1 ноября 2023 года. «Техдокументацию ремонта разработало ООО „Заурал-Проект“ из Кургана», — написано в аукционной документации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане должен начать работу хирургический корпус онкологического диспансера во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.