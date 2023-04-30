В Кургане раскрыли планы по ремонту поликлиники на улице Невежина

В Курганской поликлинике №1 на улице Невежина капитально отремонтируют помещения на втором этаже. На эти цели направлено 5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«В помещениях второго этажа заменят дверные блоки, установят новые полы, обновят отделку стен и потолков. Также строители смонтируют новую кровлю над переходом», — указано в техдокументации тендера.
Заявки на аукцион по поиску подрядчика принимаются до 12 мая. Первый этап работ по капитальному ремонту продлится с 1 июня по 1 ноября 2023 года. «Техдокументацию ремонта разработало ООО „Заурал-Проект“ из Кургана», — написано в аукционной документации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане должен начать работу хирургический корпус онкологического диспансера во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
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