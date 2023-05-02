Сотрудники тюменских отделений Wildberries пожаловались на тяжелые условия труда

Сотрудникам тюменских отделений Wildberries приходится работать без выходных

Со слов работников Wildberries, они вынуждены работать и в праздничные и в выходные дни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries вынуждены работать почти без выходных за скромную, по их словам, зарплату. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал один из операторов маркетплейса.

«1 Мая тоже работали. И все праздники. Дали отдохнуть только один раз 1 января. 31 декабря работали по сокращенному дню. Пункты всегда должны быть открыты, хоть в наводнение, хоть в пожар. Выдача заказов не должна приостанавливаться», — рассказал собеседник агентства.

По словам мужчины, за такую переработку они не получают надбавок. Зарплаты, как говорит мужчина, выплачиваются копеечные. Кроме того, проблем добавляют и сами покупатели. «Пункты все перегружены, товар приходит постоянно, иногда обслуживаем клиентов с задержками. Покупатели сами попадаются неадекватными: получают брак или чего-то не находят в посылке, а потом ругаются с операторами, как будто это мы их посылки вскрываем. И так иногда несколько раз за день», — добавляет источник URA.RU.

Ранее тюменский бизнесмен рассказал, как интернет-магазин Wildberries зарабатывает много миллионов рублей на штрафах. При этом, по словам собеседника агентства, практически невозможно избежать санкционных списаний и удержания денег. Позже в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области тюменцам рекомендовали подавать претензии и иски на маркетплейс Wildberries, если он будет взимать с клиентов плату за возврат некачественных товаров.