02 мая 2023
01 мая 2023

В ЯНАО кладовщик украл с предприятия металлические трубы на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, труба, стройка
Кладовщик похитил на работе 48 металлических труб Фото:

Житель Тазовского района ЯНАО, который работал кладовщиком, украл с предприятия 48 металлических труб. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, стоимость похищенного имущества организации составила почти миллион рублей.

«По данным следствия и суда, в марте 2022 года кладовщик акционерного общества, находясь на территории одного из нефтегазоконденсатных месторождений Тазовского района, имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, двумя рейсами вывез со склада коммерческой организации металлические трубы в количестве 48 штук, стоимостью около 1 млн рублей, с целью их дальнейшей продажи», — рассказали в ведомстве.

Однако довести дело до конца мужчина не смог: охранники поймали его с украденными трубами. Кладовщик признался в содеянном и принял участие в раскрытии преступления. Суд назначил ему наказание в виде года условного лишения свободы.

Ранее сообщалось газовики вынесли с предприятия трубы. Тогда сумма ущерба составила 20 миллионов.

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Житель Тазовского района ЯНАО, который работал кладовщиком, украл с предприятия 48 металлических труб. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, стоимость похищенного имущества организации составила почти миллион рублей. «По данным следствия и суда, в марте 2022 года кладовщик акционерного общества, находясь на территории одного из нефтегазоконденсатных месторождений Тазовского района, имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, двумя рейсами вывез со склада коммерческой организации металлические трубы в количестве 48 штук, стоимостью около 1 млн рублей, с целью их дальнейшей продажи», — рассказали в ведомстве. Однако довести дело до конца мужчина не смог: охранники поймали его с украденными трубами. Кладовщик признался в содеянном и принял участие в раскрытии преступления. Суд назначил ему наказание в виде года условного лишения свободы. Ранее сообщалось газовики вынесли с предприятия трубы. Тогда сумма ущерба составила 20 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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