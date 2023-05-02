В ЯНАО кладовщик украл с предприятия металлические трубы на миллион рублей

03 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Кладовщик похитил на работе 48 металлических труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тазовского района ЯНАО, который работал кладовщиком, украл с предприятия 48 металлических труб. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, стоимость похищенного имущества организации составила почти миллион рублей. «По данным следствия и суда, в марте 2022 года кладовщик акционерного общества, находясь на территории одного из нефтегазоконденсатных месторождений Тазовского района, имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, двумя рейсами вывез со склада коммерческой организации металлические трубы в количестве 48 штук, стоимостью около 1 млн рублей, с целью их дальнейшей продажи», — рассказали в ведомстве. Однако довести дело до конца мужчина не смог: охранники поймали его с украденными трубами. Кладовщик признался в содеянном и принял участие в раскрытии преступления. Суд назначил ему наказание в виде года условного лишения свободы. Ранее сообщалось газовики вынесли с предприятия трубы. Тогда сумма ущерба составила 20 миллионов.

Житель Тазовского района ЯНАО, который работал кладовщиком, украл с предприятия 48 металлических труб. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, стоимость похищенного имущества организации составила почти миллион рублей. «По данным следствия и суда, в марте 2022 года кладовщик акционерного общества, находясь на территории одного из нефтегазоконденсатных месторождений Тазовского района, имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, двумя рейсами вывез со склада коммерческой организации металлические трубы в количестве 48 штук, стоимостью около 1 млн рублей, с целью их дальнейшей продажи», — рассказали в ведомстве. Однако довести дело до конца мужчина не смог: охранники поймали его с украденными трубами. Кладовщик признался в содеянном и принял участие в раскрытии преступления. Суд назначил ему наказание в виде года условного лишения свободы. Ранее сообщалось газовики вынесли с предприятия трубы. Тогда сумма ущерба составила 20 миллионов.