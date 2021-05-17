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В ЯНАО газовики украли металлолом на 20 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лихачев на ОАО
Металлические трубы сообщники вывезли на грузовиках Фото:

Охранник ООО «Роснефтегаз» с подельником в Новом Уренгое (ЯНАО) украли с предприятия металлические трубы на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Судом установлено, что в сентябре 2019 года охранник ООО „Роснефтегаз“ получил предложение от местного жителя совершить хищение металлических труб, находившихся на охраняемой промышленной базе, с последующим солидарным разделением денежных средств, полученных от их продажи», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщники наняли большегрузные автомобили и беспрепятственно въехали на территорию базы, с которой вывезли металлические трубы. Ущерб составил более 20 млн рублей.

Местных жителей обвинили в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Одному виновному судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Второй осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ООО «Роснефтегаз» агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Пуровского района распилил баржу с помощью газорежущего инструмента. Ущерб был оценен в 274 тысячи рублей. Мужчина получил один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре с половиной года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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