В ЯНАО газовики украли металлолом на 20 миллионов

Металлические трубы сообщники вывезли на грузовиках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охранник ООО «Роснефтегаз» с подельником в Новом Уренгое (ЯНАО) украли с предприятия металлические трубы на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Судом установлено, что в сентябре 2019 года охранник ООО „Роснефтегаз“ получил предложение от местного жителя совершить хищение металлических труб, находившихся на охраняемой промышленной базе, с последующим солидарным разделением денежных средств, полученных от их продажи», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщники наняли большегрузные автомобили и беспрепятственно въехали на территорию базы, с которой вывезли металлические трубы. Ущерб составил более 20 млн рублей.

Местных жителей обвинили в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Одному виновному судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Второй осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ООО «Роснефтегаз» агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Пуровского района распилил баржу с помощью газорежущего инструмента. Ущерб был оценен в 274 тысячи рублей. Мужчина получил один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре с половиной года.