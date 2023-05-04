04 мая 2023

В Кургане жители десятков домов остались без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Воду отключили 5 мая Фото:

Жители улицы Омской и части улицы Бурова-Петрова остались без воды из-за коммунальной аварии. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«Подача холодной воды ограничена по ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Омской. Без воды — вся ул. Омская и ул. Бурова-Петрова от ул. Некрасова до ул. Чернореченской», — указано в сообщении.

Отключение связано с аварией на сетях водоснабжения по адресу: ул. Бурова-Петрова, 81. Из-за аварии было снижено давление в сети правой стороны микрорайона Рябково и в микрорайоне Восточный. На месте работают бригады компании.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. С 2022 по 2024 годы «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей.

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Жители улицы Омской и части улицы Бурова-Петрова остались без воды из-за коммунальной аварии. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «Подача холодной воды ограничена по ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Омской. Без воды — вся ул. Омская и ул. Бурова-Петрова от ул. Некрасова до ул. Чернореченской», — указано в сообщении. Отключение связано с аварией на сетях водоснабжения по адресу: ул. Бурова-Петрова, 81. Из-за аварии было снижено давление в сети правой стороны микрорайона Рябково и в микрорайоне Восточный. На месте работают бригады компании. В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. С 2022 по 2024 годы «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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