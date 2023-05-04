В Кургане жители десятков домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители улицы Омской и части улицы Бурова-Петрова остались без воды из-за коммунальной аварии. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».
«Подача холодной воды ограничена по ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Омской. Без воды — вся ул. Омская и ул. Бурова-Петрова от ул. Некрасова до ул. Чернореченской», — указано в сообщении.
Отключение связано с аварией на сетях водоснабжения по адресу: ул. Бурова-Петрова, 81. Из-за аварии было снижено давление в сети правой стороны микрорайона Рябково и в микрорайоне Восточный. На месте работают бригады компании.
В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. С 2022 по 2024 годы «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей.
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