04 мая 2023

Власти наказали сотни тюменцев, виновных в пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджег травы. Шумиха, трава горит, пожар в лесу
Особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля Фото:

В Тюменской области поймали почти 300 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«На территории Тюменской области по состоянию на 4 мая 2023 года привлечено к административной ответственности за правонарушения предусмотренные правилами противопожарного режима в РФ, в том числе в условиях особого противопожарного режима, 287 граждан», — сообщили URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля.

Ранее URA.RU писало, что на время действия противопожарного режима для тюменцев установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. В том числе, наказание грозит за пал травы, сжигание мусора и запуск салютов.

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В Тюменской области поймали почти 300 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «На территории Тюменской области по состоянию на 4 мая 2023 года привлечено к административной ответственности за правонарушения предусмотренные правилами противопожарного режима в РФ, в том числе в условиях особого противопожарного режима, 287 граждан», — сообщили URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля. Ранее URA.RU писало, что на время действия противопожарного режима для тюменцев установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. В том числе, наказание грозит за пал травы, сжигание мусора и запуск салютов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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