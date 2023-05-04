Власти наказали сотни тюменцев, виновных в пожарах

В Тюменской области поймали почти 300 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«На территории Тюменской области по состоянию на 4 мая 2023 года привлечено к административной ответственности за правонарушения предусмотренные правилами противопожарного режима в РФ, в том числе в условиях особого противопожарного режима, 287 граждан», — сообщили URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля.
Ранее URA.RU писало, что на время действия противопожарного режима для тюменцев установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. В том числе, наказание грозит за пал травы, сжигание мусора и запуск салютов.
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