04 мая 2023

Тюменские власти отчитались о ситуации в пострадавшей от пожара Успенке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
Верховой пожар пришел в Тюменскую область из соседней Свердловской Фото:

В селе Успенка Тюменской области, пострадавшем от сильного пожара, проводят мероприятия, которые помогут избежать повторения трагедии. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

«В Тюменском районе области продолжают работу по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Сотрудники проводят дополнительную опашку поселков, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении.

Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который пришел в Успенку 4 марта из соседней Свердловской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, 2 вертолета МИ-8 и один МИ-26. Ранее URA.RU рассказало, как в Успенке боролись с огнем.

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В селе Успенка Тюменской области, пострадавшем от сильного пожара, проводят мероприятия, которые помогут избежать повторения трагедии. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. «В Тюменском районе области продолжают работу по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Сотрудники проводят дополнительную опашку поселков, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который пришел в Успенку 4 марта из соседней Свердловской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, 2 вертолета МИ-8 и один МИ-26. Ранее URA.RU рассказало, как в Успенке боролись с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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