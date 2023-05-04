В селе Успенка Тюменской области, пострадавшем от сильного пожара, проводят мероприятия, которые помогут избежать повторения трагедии. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.
«В Тюменском районе области продолжают работу по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Сотрудники проводят дополнительную опашку поселков, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области», — говорится в сообщении.
Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который пришел в Успенку 4 марта из соседней Свердловской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, 2 вертолета МИ-8 и один МИ-26. Ранее URA.RU рассказало, как в Успенке боролись с огнем.
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