04 мая 2023

В Тобольске врачи спасают жизнь мужчине, выпавшему из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото:

В Тобольске мужчину, выпавшего из окна на четвертом этаже многоэтажного дома, спасают врачи реанимации. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил в 13:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 13:40, пациента доставили в приемное отделение ОБ №3, в настоящее время находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в депздраве.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, скорая и другие спецслужбы отреагировали оперативно и приехали к месту происшествия в считанные минуты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что случаи падения из окна в Тюменской области как правило заканчиваются трагедией.

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В Тобольске мужчину, выпавшего из окна на четвертом этаже многоэтажного дома, спасают врачи реанимации. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил в 13:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 13:40, пациента доставили в приемное отделение ОБ №3, в настоящее время находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в депздраве. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, скорая и другие спецслужбы отреагировали оперативно и приехали к месту происшествия в считанные минуты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что случаи падения из окна в Тюменской области как правило заканчиваются трагедией.
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