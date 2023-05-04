В Тобольске врачи спасают жизнь мужчине, выпавшему из окна

05 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске мужчину, выпавшего из окна на четвертом этаже многоэтажного дома, спасают врачи реанимации. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил в 13:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 13:40, пациента доставили в приемное отделение ОБ №3, в настоящее время находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в депздраве. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, скорая и другие спецслужбы отреагировали оперативно и приехали к месту происшествия в считанные минуты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что случаи падения из окна в Тюменской области как правило заканчиваются трагедией.

В Тобольске мужчину, выпавшего из окна на четвертом этаже многоэтажного дома, спасают врачи реанимации. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил в 13:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 13:40, пациента доставили в приемное отделение ОБ №3, в настоящее время находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили URA.RU в депздраве. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, скорая и другие спецслужбы отреагировали оперативно и приехали к месту происшествия в считанные минуты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что случаи падения из окна в Тюменской области как правило заканчиваются трагедией.