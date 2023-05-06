06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

В районе ЯНАО почтили память бойцов, погибших в зоне СВО. Фото

В Пуровском районе открыли памятные доски и парты героев в честь бойцов, погибших в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Памятные объекты открылись в школах, где учились погибшие бойцы Фото:
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В Пуровском районе (ЯНАО) открыли памятные доски и парты героев в школах, где учились погибшие в СВО земляки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Антон Колодин.

«Наш долг хранить память о парнях, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Открыли в школах, где учились Дмитрий Курсаков, Михаил Тюляндин и Максим Назаров, памятные доски и парты героев», — говорится в сообщении.

Колодин принял участие в торжественном мероприятии. Он назвал подвиг пуровчан, защищавших интересы России в зоне СВО, примером настоящего защитника отечества. Бойцы выполнили все задачи достойно, проявив честь и достоинство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) увековечат память земляка Михаила Волкова, который погиб в ходе СВО. Боец посмертно награжден орденом Мужества. В родной школе сургутянина установят мемориальную доску.

Открытие памятной доски в школе.пуровского района в честь бойцов, погибших в зоне СВО
Открытие памятной доски в школе.пуровского района в честь бойцов, погибших в зоне СВО
Фото:

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В Пуровском районе (ЯНАО) открыли памятные доски и парты героев в школах, где учились погибшие в СВО земляки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Антон Колодин. «Наш долг хранить память о парнях, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Открыли в школах, где учились Дмитрий Курсаков, Михаил Тюляндин и Максим Назаров, памятные доски и парты героев», — говорится в сообщении. Колодин принял участие в торжественном мероприятии. Он назвал подвиг пуровчан, защищавших интересы России в зоне СВО, примером настоящего защитника отечества. Бойцы выполнили все задачи достойно, проявив честь и достоинство. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) увековечат память земляка Михаила Волкова, который погиб в ходе СВО. Боец посмертно награжден орденом Мужества. В родной школе сургутянина установят мемориальную доску.
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