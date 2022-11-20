В Сургуте увековечат память земляка, который погиб в СВО

21 ноября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Михаил Волков был награжден «Орденом Мужества» посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сургуте (ХМАО) увековечат память земляка Михаила Волкова, который погиб в ходе СВО и посмертно награжден орденом Мужества. На его родной школе в честь сургутянина установят мемориальную доску. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута. «Михаил Олегович Волков 12 марта 2022 года погиб при выполнении боевых задач при защите ДНР, ЛНР. Был награжден „Орденом мужества“ посмертно. Департамент образования администрации Сургута в мае 2022 года поддержал ходатайство МБОУ СОШ № 19 о присвоении имени Михаила Олеговича Волкова военно-патриотическому объединению „Стрижи“. А также установку мемориальной доски с целью увековечивания памяти выпускника, погибшего в ходе специальной военной операции», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций города. Установка мемориальной доски намечена на декабрь 2022 года. Михаил Волков окончил школу в 2017 году и поступил в Тюменский индустриальный университет. После окончания вуза он отправился служить в ряды Российской армии. «В период обучения [в школе] Михаил входил в состав военно-патриотического объединения „Стрижи“. Был дисциплинированным, ответственным, целеустремленным юношей с высокими нравственными и моральными ценностями и принципами. Михаил активно участвовал в общественной жизни школы и города, входил в совет старшеклассников школы, был постоянным участником военно-спортивных игр и спартакиад, имел достижения и призовые места», — добавили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске увековечили память погибшего военного. Памятная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку появилась в его родной школе. В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.

В Сургуте (ХМАО) увековечат память земляка Михаила Волкова, который погиб в ходе СВО и посмертно награжден орденом Мужества. На его родной школе в честь сургутянина установят мемориальную доску. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута. «Михаил Олегович Волков 12 марта 2022 года погиб при выполнении боевых задач при защите ДНР, ЛНР. Был награжден „Орденом мужества“ посмертно. Департамент образования администрации Сургута в мае 2022 года поддержал ходатайство МБОУ СОШ № 19 о присвоении имени Михаила Олеговича Волкова военно-патриотическому объединению „Стрижи“. А также установку мемориальной доски с целью увековечивания памяти выпускника, погибшего в ходе специальной военной операции», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций города. Установка мемориальной доски намечена на декабрь 2022 года. Михаил Волков окончил школу в 2017 году и поступил в Тюменский индустриальный университет. После окончания вуза он отправился служить в ряды Российской армии. «В период обучения [в школе] Михаил входил в состав военно-патриотического объединения „Стрижи“. Был дисциплинированным, ответственным, целеустремленным юношей с высокими нравственными и моральными ценностями и принципами. Михаил активно участвовал в общественной жизни школы и города, входил в совет старшеклассников школы, был постоянным участником военно-спортивных игр и спартакиад, имел достижения и призовые места», — добавили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске увековечили память погибшего военного. Памятная доска погибшему во время спецоперации Максиму Захарчуку появилась в его родной школе. В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это сделано для защиты мирных жителей от произвола националистических формирований Украины.