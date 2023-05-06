Под Курганом из деревни эвакуируют людей из-за пожара

Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.
«Пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского округа от ландшафтного пожара. Угрозу распространения огня создает порывистый ветер (свыше 16 м/с) и аномально жаркая погода (+28 градусов). В качестве превентивных мер принято решение об эвакуации местных жителей», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в поселке Березовский проводится эвакуация местных жителей. Территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Населению предлагают перебраться в пункты временного размещения.
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