06 мая 2023
05 мая 2023

Под Курганом из деревни эвакуируют людей из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
Спасатели эвакуируют население курганской деревни Фото:
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Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.

«Пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского округа от ландшафтного пожара. Угрозу распространения огня создает порывистый ветер (свыше 16 м/с) и аномально жаркая погода (+28 градусов). В качестве превентивных мер принято решение об эвакуации местных жителей», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Березовский проводится эвакуация местных жителей. Территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Населению предлагают перебраться в пункты временного размещения.

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Из-за угрозы природного пожара было принято решение о превентивной эвакуации жителей деревни Белый Яр (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона. «Пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского округа от ландшафтного пожара. Угрозу распространения огня создает порывистый ветер (свыше 16 м/с) и аномально жаркая погода (+28 градусов). В качестве превентивных мер принято решение об эвакуации местных жителей», — пояснили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в поселке Березовский проводится эвакуация местных жителей. Территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Населению предлагают перебраться в пункты временного размещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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