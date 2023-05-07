07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Предприниматель из ЯНАО меняет тренажерный зал на квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, тренажерный зал, спорт, фитнес, спортзал, беговая дорожка, зож, бег
В зале есть отдельная зона для кардиотренировок (фото из архива) Фото:

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) за 10,3 миллиона рублей выставил на продажу тренажерный зал, который расположен на улице Промышленная. Также он готов поменять объект на квартиру, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продается зал тренажерный зал, работает более пяти лет! За эту цену вы получаете в собственность двухэтажное здание площадью 270 квадратных метров, со своей котельной! Возможна продажа без оборудования или меняю на квартиру», — сообщает продавец на сайте «Авито».

В зале есть зона для кардиотренировок, зал кроссфита, скалодром, солярий, фитобочка. В помещении оборудованы раздевалки с душевыми.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Надыма продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину.

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Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) за 10,3 миллиона рублей выставил на продажу тренажерный зал, который расположен на улице Промышленная. Также он готов поменять объект на квартиру, сообщается в объявлении на популярном сайте. «Продается зал тренажерный зал, работает более пяти лет! За эту цену вы получаете в собственность двухэтажное здание площадью 270 квадратных метров, со своей котельной! Возможна продажа без оборудования или меняю на квартиру», — сообщает продавец на сайте «Авито». В зале есть зона для кардиотренировок, зал кроссфита, скалодром, солярий, фитобочка. В помещении оборудованы раздевалки с душевыми. Ранее сообщалось, что бизнесмен из Надыма продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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