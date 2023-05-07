В зале есть отдельная зона для кардиотренировок (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) за 10,3 миллиона рублей выставил на продажу тренажерный зал, который расположен на улице Промышленная. Также он готов поменять объект на квартиру, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продается зал тренажерный зал, работает более пяти лет! За эту цену вы получаете в собственность двухэтажное здание площадью 270 квадратных метров, со своей котельной! Возможна продажа без оборудования или меняю на квартиру», — сообщает продавец на сайте «Авито».

В зале есть зона для кардиотренировок, зал кроссфита, скалодром, солярий, фитобочка. В помещении оборудованы раздевалки с душевыми.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Надыма продает магазин с автотоварами за 5,9 миллиона рублей. Также он готов поменять заведение на квартиру или машину.

avito.ru