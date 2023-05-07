Житель Тюменской области погиб при тушении лесного пожара

08 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Пожар в районе села Красный Яр был локализован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Житель Тюменской области 49-летний Анатолий А. погиб в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара на территории деревни Красный Яр (Нижнетавдинского района, Тюменской области). Об этом сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. «В Тюменской области во время помощи при тушении лесного пожара в деревни Красный Яр погиб местный житель 49-летний Анатолий. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — рассказал глава Нижнетавдинского района. Пожар в районе села Красный Яр был локализован.

Житель Тюменской области 49-летний Анатолий А. погиб в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара на территории деревни Красный Яр (Нижнетавдинского района, Тюменской области). Об этом сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. «В Тюменской области во время помощи при тушении лесного пожара в деревни Красный Яр погиб местный житель 49-летний Анатолий. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — рассказал глава Нижнетавдинского района. Пожар в районе села Красный Яр был локализован.