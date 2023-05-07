Житель Тюменской области погиб при тушении лесного пожара

Пожар в районе села Красный Яр был локализован
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Житель Тюменской области 49-летний Анатолий А. погиб в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара на территории деревни Красный Яр (Нижнетавдинского района, Тюменской области). Об этом сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.
«В Тюменской области во время помощи при тушении лесного пожара в деревни Красный Яр погиб местный житель 49-летний Анатолий. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — рассказал глава Нижнетавдинского района. Пожар в районе села Красный Яр был локализован.
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