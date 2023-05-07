07 мая 2023
06 мая 2023

Житель Тюменской области погиб при тушении лесного пожара

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Пожар в районе села Красный Яр был локализован Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Житель Тюменской области 49-летний Анатолий А. погиб в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара на территории деревни Красный Яр (Нижнетавдинского района, Тюменской области). Об этом сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

«В Тюменской области во время помощи при тушении лесного пожара в деревни Красный Яр погиб местный житель 49-летний Анатолий. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — рассказал глава Нижнетавдинского района. Пожар в районе села Красный Яр был локализован.

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Житель Тюменской области 49-летний Анатолий А. погиб в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара на территории деревни Красный Яр (Нижнетавдинского района, Тюменской области). Об этом сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. «В Тюменской области во время помощи при тушении лесного пожара в деревни Красный Яр погиб местный житель 49-летний Анатолий. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован», — рассказал глава Нижнетавдинского района. Пожар в районе села Красный Яр был локализован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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