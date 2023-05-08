В Курганской области спасли от огня 10 000 домов

08 мая 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области пожарные спасли тысячи домов от огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области пожарным удалось отстоять тысячи домов от огня. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы МЧС России. «Удалось предотвратить распространение огня на более чем 10 000 жилых домов в 6 населенных пунктах региона. Угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров уже снята», — сообщается в посте пресс-службы. По информации ведомства, самолет ИЛ-76 и амфибия Бе — 200 ЧС сбросили на тушение пожаров 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр Кетовского МО и микрорайона Тополя в Кургане. «Авиация Минобороны двумя бортами ИЛ-76 сбросила на огонь 168 тонн воды в деревне Юлдус Шадринского округа», — говорится в посте пресс-службы ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. В регионе введен режим ЧС.

В Курганской области пожарным удалось отстоять тысячи домов от огня. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы МЧС России. «Удалось предотвратить распространение огня на более чем 10 000 жилых домов в 6 населенных пунктах региона. Угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров уже снята», — сообщается в посте пресс-службы. По информации ведомства, самолет ИЛ-76 и амфибия Бе — 200 ЧС сбросили на тушение пожаров 360 тонн воды вблизи деревни Белый Яр Кетовского МО и микрорайона Тополя в Кургане. «Авиация Минобороны двумя бортами ИЛ-76 сбросила на огонь 168 тонн воды в деревне Юлдус Шадринского округа», — говорится в посте пресс-службы ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. В регионе введен режим ЧС.