08 мая 2023
07 мая 2023

В Тюмени ищут добровольцев для борьбы с последствиями пожаров

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В Тюменской области действует режим ЧС Фото:
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В Тюмени и Тюменском районе объявлен набор добровольцев для борьбы с последствиями пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Официально: в Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков. Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер», — указано в сообщении Инфоцентра.

Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором Александром Моором. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.

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В Тюмени и Тюменском районе объявлен набор добровольцев для борьбы с последствиями пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Официально: в Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков. Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором Александром Моором. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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