В Тюмени ищут добровольцев для борьбы с последствиями пожаров

09 мая 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

В Тюменской области действует режим ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюмени и Тюменском районе объявлен набор добровольцев для борьбы с последствиями пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Официально: в Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков. Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором Александром Моором. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.

В Тюмени и Тюменском районе объявлен набор добровольцев для борьбы с последствиями пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Официально: в Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков. Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер», — указано в сообщении Инфоцентра. Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором Александром Моором. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.