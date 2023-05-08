В Тюмени ищут добровольцев для борьбы с последствиями пожаров

В Тюмени и Тюменском районе объявлен набор добровольцев для борьбы с последствиями пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Официально: в Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков. Штаб работает на базе Дворца творчества и спорта «Пионер», — указано в сообщении Инфоцентра.
Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных пожаров. В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором Александром Моором. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.
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