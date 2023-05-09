Тюменский оппозиционер, покинувший КПРФ, сеет новый раскол в партии

Тюменский оппозиционер Юрий Юхневич, покинувший КПРФ, сеет новый раскол в партии. Часть преданных ему коммунистов считают, что его уход связан с давлением со стороны первого секретаря обкома Тамары Казанцевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению партии.
«У Юхневича в КПРФ достаточно преданных людей. Они считают, что его уход — очередная попытка Казанцевой избавиться от наиболее „зубастых“ однопартийцев, представляющих угрозу ее власти. Лагерь Юхневича может попытаться заблокировать работу некоторых партячеек», — поделился собеседник агентства.
Агентство направило запрос в реготделение КПРФ. Ответ на него ожидается.
Известный тюменский оппозиционер Юхневич, руководивший тобольским горкомом партии, вышел из КПРФ после отчетно выборной конференции, на которой на руководство горкомом назначили 23-летнего Артема Куцуна. Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов.
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