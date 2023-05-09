Тюменский оппозиционер, покинувший КПРФ, сеет новый раскол в партии

10 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Команда опального коммуниста Юхневича выступит против секретаря обкома Казанцевой Фото: URA.RU Тюменский оппозиционер Юрий Юхневич, покинувший КПРФ, сеет новый раскол в партии. Часть преданных ему коммунистов считают, что его уход связан с давлением со стороны первого секретаря обкома Тамары Казанцевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению партии. «У Юхневича в КПРФ достаточно преданных людей. Они считают, что его уход — очередная попытка Казанцевой избавиться от наиболее „зубастых“ однопартийцев, представляющих угрозу ее власти. Лагерь Юхневича может попытаться заблокировать работу некоторых партячеек», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в реготделение КПРФ. Ответ на него ожидается. Известный тюменский оппозиционер Юхневич, руководивший тобольским горкомом партии, вышел из КПРФ после отчетно выборной конференции, на которой на руководство горкомом назначили 23-летнего Артема Куцуна. Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов.

Тюменский оппозиционер Юрий Юхневич, покинувший КПРФ, сеет новый раскол в партии. Часть преданных ему коммунистов считают, что его уход связан с давлением со стороны первого секретаря обкома Тамары Казанцевой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к реготделению партии. «У Юхневича в КПРФ достаточно преданных людей. Они считают, что его уход — очередная попытка Казанцевой избавиться от наиболее „зубастых“ однопартийцев, представляющих угрозу ее власти. Лагерь Юхневича может попытаться заблокировать работу некоторых партячеек», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в реготделение КПРФ. Ответ на него ожидается. Известный тюменский оппозиционер Юхневич, руководивший тобольским горкомом партии, вышел из КПРФ после отчетно выборной конференции, на которой на руководство горкомом назначили 23-летнего Артема Куцуна. Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов.