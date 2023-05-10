Курганцы поблагодарили спасателей за защиту домов от пожара в микрорайоне Тополя

11 мая 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

С огнем удалось справиться 8 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители микрорайона Тополя в Кургане поблагодарили сотрудников пожарной охраны, которые спасли дома от бушевавшего на территории пожара. По их словам, здесь горела целая улица. «Хотелось бы выразить слова благодарности Пожарной части № 27 Кетовского района. <…> Спасатели отстояли дома в микрорайоне Тополя. Горела целая улица», — обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». Пожар в микрорайоне начался 7 мая. Горожане рассказывали о густом дыме в районе дач. По решению властей, для эвакуации жителей открыли проход по мосту. Пожар в Тополях удалось победить на следующий день. Среди прочих с огнем на территории боролись сенатор от Курганской области Сергей Муратов и сотрудники курганского оборонного завода.

Жители микрорайона Тополя в Кургане поблагодарили сотрудников пожарной охраны, которые спасли дома от бушевавшего на территории пожара. По их словам, здесь горела целая улица. «Хотелось бы выразить слова благодарности Пожарной части № 27 Кетовского района. <…> Спасатели отстояли дома в микрорайоне Тополя. Горела целая улица», — обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». Пожар в микрорайоне начался 7 мая. Горожане рассказывали о густом дыме в районе дач. По решению властей, для эвакуации жителей открыли проход по мосту. Пожар в Тополях удалось победить на следующий день. Среди прочих с огнем на территории боролись сенатор от Курганской области Сергей Муратов и сотрудники курганского оборонного завода.