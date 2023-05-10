10 мая 2023

Курганцы поблагодарили спасателей за защиту домов от пожара в микрорайоне Тополя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
С огнем удалось справиться 8 мая Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители микрорайона Тополя в Кургане поблагодарили сотрудников пожарной охраны, которые спасли дома от бушевавшего на территории пожара. По их словам, здесь горела целая улица.

«Хотелось бы выразить слова благодарности Пожарной части № 27 Кетовского района. <…> Спасатели отстояли дома в микрорайоне Тополя. Горела целая улица», — обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Курган — Курганские.ру».

Пожар в микрорайоне начался 7 мая. Горожане рассказывали о густом дыме в районе дач. По решению властей, для эвакуации жителей открыли проход по мосту. Пожар в Тополях удалось победить на следующий день. Среди прочих с огнем на территории боролись сенатор от Курганской области Сергей Муратов и сотрудники курганского оборонного завода.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители микрорайона Тополя в Кургане поблагодарили сотрудников пожарной охраны, которые спасли дома от бушевавшего на территории пожара. По их словам, здесь горела целая улица. «Хотелось бы выразить слова благодарности Пожарной части № 27 Кетовского района. <…> Спасатели отстояли дома в микрорайоне Тополя. Горела целая улица», — обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». Пожар в микрорайоне начался 7 мая. Горожане рассказывали о густом дыме в районе дач. По решению властей, для эвакуации жителей открыли проход по мосту. Пожар в Тополях удалось победить на следующий день. Среди прочих с огнем на территории боролись сенатор от Курганской области Сергей Муратов и сотрудники курганского оборонного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...