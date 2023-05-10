Курганцы поблагодарили спасателей за защиту домов от пожара в микрорайоне Тополя

Жители микрорайона Тополя в Кургане поблагодарили сотрудников пожарной охраны, которые спасли дома от бушевавшего на территории пожара. По их словам, здесь горела целая улица.
«Хотелось бы выразить слова благодарности Пожарной части № 27 Кетовского района. <…> Спасатели отстояли дома в микрорайоне Тополя. Горела целая улица», — обращение горожан опубликовано в telegram-канале «Курган — Курганские.ру».
Пожар в микрорайоне начался 7 мая. Горожане рассказывали о густом дыме в районе дач. По решению властей, для эвакуации жителей открыли проход по мосту. Пожар в Тополях удалось победить на следующий день. Среди прочих с огнем на территории боролись сенатор от Курганской области Сергей Муратов и сотрудники курганского оборонного завода.
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