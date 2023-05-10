10 мая 2023

Тюменец во время ссоры убил знакомую пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Тюменец решил скрыть следы преступления и вытащил тело в огород Фото:

В селе Боровинка (Тюменская область) 25-летний мужчина во время застолья убил знакомую пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. Мужчина спрятал тело женщины в огороде дома.

«25-летний подозреваемый распивал спиртное со своей 62-летней знакомой в частном доме, расположенном по улице Кольцевой в селе Боровинка Заводоуковского района. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес пенсионерке не менее двух ударов руками по голове. Наутро следующего дня он обнаружил женщину без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Мужчина замотал в покрывало тело пенсионерки и вытащил в огород дома, где 9 мая 2023 года ее обнаружили жители. Тюменца задержали, решатся вопрос об избрании меры пресечения.

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В селе Боровинка (Тюменская область) 25-летний мужчина во время застолья убил знакомую пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. Мужчина спрятал тело женщины в огороде дома. «25-летний подозреваемый распивал спиртное со своей 62-летней знакомой в частном доме, расположенном по улице Кольцевой в селе Боровинка Заводоуковского района. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес пенсионерке не менее двух ударов руками по голове. Наутро следующего дня он обнаружил женщину без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства. Мужчина замотал в покрывало тело пенсионерки и вытащил в огород дома, где 9 мая 2023 года ее обнаружили жители. Тюменца задержали, решатся вопрос об избрании меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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