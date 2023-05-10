Тюменец во время ссоры убил знакомую пенсионерку

Тюменец решил скрыть следы преступления и вытащил тело в огород Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В селе Боровинка (Тюменская область) 25-летний мужчина во время застолья убил знакомую пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области. Мужчина спрятал тело женщины в огороде дома.

«25-летний подозреваемый распивал спиртное со своей 62-летней знакомой в частном доме, расположенном по улице Кольцевой в селе Боровинка Заводоуковского района. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес пенсионерке не менее двух ударов руками по голове. Наутро следующего дня он обнаружил женщину без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Мужчина замотал в покрывало тело пенсионерки и вытащил в огород дома, где 9 мая 2023 года ее обнаружили жители. Тюменца задержали, решатся вопрос об избрании меры пресечения.