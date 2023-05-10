В тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

11 мая 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Труп бешеной лисы стал поводом для объявления карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Яровское (Казанский район) нашли труп бешеной лисицы, из-за чего власти хотят объявить на части территории карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами исследований, отобранных от трупа лисицы. Установить с 11 мая карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Яровское, улица Советская, дом 16», — говорится в документе, разработанном управлением ветеринарии. Ограничительные мероприятия также затронут территорию в радиусе трех километров от очага. На ней будет запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых к бешенству животных, а также их вывоз.

В селе Яровское (Казанский район) нашли труп бешеной лисицы, из-за чего власти хотят объявить на части территории карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами исследований, отобранных от трупа лисицы. Установить с 11 мая карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Яровское, улица Советская, дом 16», — говорится в документе, разработанном управлением ветеринарии. Ограничительные мероприятия также затронут территорию в радиусе трех километров от очага. На ней будет запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых к бешенству животных, а также их вывоз.