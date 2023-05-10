10 мая 2023

В тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Областной инфекционный центр. Челябинск, карантин, коронавирус, карантинная зона
Труп бешеной лисы стал поводом для объявления карантина Фото:

В селе Яровское (Казанский район) нашли труп бешеной лисицы, из-за чего власти хотят объявить на части территории карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона.

«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами исследований, отобранных от трупа лисицы. Установить с 11 мая карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Яровское, улица Советская, дом 16», — говорится в документе, разработанном управлением ветеринарии.

Ограничительные мероприятия также затронут территорию в радиусе трех километров от очага. На ней будет запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых к бешенству животных, а также их вывоз.

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В селе Яровское (Казанский район) нашли труп бешеной лисицы, из-за чего власти хотят объявить на части территории карантин. Соответствующее постановление подготовило управление ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства, в связи с полученными результатами исследований, отобранных от трупа лисицы. Установить с 11 мая карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Яровское, улица Советская, дом 16», — говорится в документе, разработанном управлением ветеринарии. Ограничительные мероприятия также затронут территорию в радиусе трех километров от очага. На ней будет запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых к бешенству животных, а также их вывоз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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