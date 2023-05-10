10 мая 2023

Тюменские девелоперы откажутся от строительства элитного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
Застройщики уверены, что не смогут найти покупателя под новые проекты бизнес-класса Фото:

Застройщики Тюменской области на несколько лет будут вынуждены отказаться от строительства элитного жилья из-за отсутствия спроса на квартиры высокого класса комфортности. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний Тюмени.

«Спрос на элитное жилье всегда был очень узким, элитные проекты строили уже под готового покупателя. С начала года спроса вообще не стало, сейчас не то время, чтобы такого рода недвижимость покупать. Да и людей, готовых вкладывать в элитные квадраты, стало намного меньше за последний год», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, падение спроса связано в большей степени с оттоком из области и страны людей, готовых к таким покупкам. А зажиточные тюменцы, которые все еще живут в области, стремятся приобретать недвижимость в других регионах страны. «Краснодарский край, Москва — там недвижимость наших нуворишей интересует, а вот в Тюмени она им уже не нужна», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало о неожиданном взлете цен на рынке элитного жилья. Эксперты отметили рост за месяц больше чем на 2%.

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Застройщики Тюменской области на несколько лет будут вынуждены отказаться от строительства элитного жилья из-за отсутствия спроса на квартиры высокого класса комфортности. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний Тюмени. «Спрос на элитное жилье всегда был очень узким, элитные проекты строили уже под готового покупателя. С начала года спроса вообще не стало, сейчас не то время, чтобы такого рода недвижимость покупать. Да и людей, готовых вкладывать в элитные квадраты, стало намного меньше за последний год», — пояснил URA.RU источник. По его словам, падение спроса связано в большей степени с оттоком из области и страны людей, готовых к таким покупкам. А зажиточные тюменцы, которые все еще живут в области, стремятся приобретать недвижимость в других регионах страны. «Краснодарский край, Москва — там недвижимость наших нуворишей интересует, а вот в Тюмени она им уже не нужна», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало о неожиданном взлете цен на рынке элитного жилья. Эксперты отметили рост за месяц больше чем на 2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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