Тюменские девелоперы откажутся от строительства элитного жилья

11 мая 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Застройщики уверены, что не смогут найти покупателя под новые проекты бизнес-класса Фото: Размик Закарян © URA.RU Застройщики Тюменской области на несколько лет будут вынуждены отказаться от строительства элитного жилья из-за отсутствия спроса на квартиры высокого класса комфортности. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний Тюмени. «Спрос на элитное жилье всегда был очень узким, элитные проекты строили уже под готового покупателя. С начала года спроса вообще не стало, сейчас не то время, чтобы такого рода недвижимость покупать. Да и людей, готовых вкладывать в элитные квадраты, стало намного меньше за последний год», — пояснил URA.RU источник. По его словам, падение спроса связано в большей степени с оттоком из области и страны людей, готовых к таким покупкам. А зажиточные тюменцы, которые все еще живут в области, стремятся приобретать недвижимость в других регионах страны. «Краснодарский край, Москва — там недвижимость наших нуворишей интересует, а вот в Тюмени она им уже не нужна», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало о неожиданном взлете цен на рынке элитного жилья. Эксперты отметили рост за месяц больше чем на 2%.

Застройщики Тюменской области на несколько лет будут вынуждены отказаться от строительства элитного жилья из-за отсутствия спроса на квартиры высокого класса комфортности. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний Тюмени. «Спрос на элитное жилье всегда был очень узким, элитные проекты строили уже под готового покупателя. С начала года спроса вообще не стало, сейчас не то время, чтобы такого рода недвижимость покупать. Да и людей, готовых вкладывать в элитные квадраты, стало намного меньше за последний год», — пояснил URA.RU источник. По его словам, падение спроса связано в большей степени с оттоком из области и страны людей, готовых к таким покупкам. А зажиточные тюменцы, которые все еще живут в области, стремятся приобретать недвижимость в других регионах страны. «Краснодарский край, Москва — там недвижимость наших нуворишей интересует, а вот в Тюмени она им уже не нужна», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало о неожиданном взлете цен на рынке элитного жилья. Эксперты отметили рост за месяц больше чем на 2%.